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رياضة

اتحاد الكرة ينعى شقيقة محمود الخطيب

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

تقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة  الاتحاد والمدير التنفيذي وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة  لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في وفاة المغفور لها شقيقته.

 

وفاة شقيقة محمود الخطيب 

وتوفيت، اليوم الخميس، نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

 

وكانت الحاجة نادرة الخطيب، قد تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.

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