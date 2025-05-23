تقطيع أوصال غزة إلى 5 أجزاء وتطبيق نموذج رفح للتهجير، تقرير يكشف مخطط إسرائيل الجديد

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن مخطط لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهدف لـتقسيم قطاع غزة، إلى 5 مناطق والسيطرة على نحو 75% من أراضي القطاع.

تقرير عبري يكشف مخطط الاحتلال لتقسيم غزة

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مصادر في الاحتلال قولها، إن خطة الجيش الإسرائيلي تتمحور في تقسيم غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن هذه الفرق الإسرائيلية تضم 4 وحدات هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل الجيش على تقسيم القطاع إلى 5 أجزاء، تتولى كل فرقة مسئولية أحدها.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المرحلة الأولى من المخطط الجديد للسيطرة على غزة مدته 3 أشهر، تتبعها أشهر إضافية لتمشيط القطاع وضمان خلوه من عناصر حركة حماس.

تطبيق نموذج رفح ودفع السكان لترك القطاع

وبينت، أن جيش الاحتلال سيسعى إلى تطبيق "نموذج رفح" في كل منطقة يصل إليها بهدف "تدمير البنية التحتية التي يعتمد عليها المسلحون وقتلهم"، مع تعزيز انتشار الوحدات العسكرية عبر القطاع، وفق التقرير.

وأردفت الصحيفة العبرية، أن الجيش يعتزم دفع السكان من شمال غزة نحو الوسط والجنوب، حيث تتركز مراكز توزيع المساعدات الغذائية واللوجيستية، والمتوقع بدء تشغيلها بنهاية الأسبوع.

ويسعى الاحتلال، وفق ما ذكرت الصحيفة، لتسريع عمليات نقل سكان غزة خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن مسئولين إسرائيليين أبلغوا يسرائيل هيوم، أن واشنطن لم تبدِ بعد اهتماما كافيا بالمقترح.

وأنشأت إسرائيل وفق ما ذكر التقرير 4 مراكز توزيع، 3 في الجنوب وواحد في الوسط، يستوعب كل منها نحو 300 ألف فلسطيني، مع خطط لإنشاء 4 مراكز إضافية.

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