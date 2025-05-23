مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ١٣ آخرين في حادث تصادم سيارتين، ميكروباص محمل بالركاب ونقل ثقيل بالطريق الدولى العلمين /وادي النطرون اتجاه القاهرة / الإسكندرية داخل نطاق محافظة البحيرة.

الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بالطريق الدولي العلمين

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم ووفيات ومصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث بالطريق الدولي العلمين وتبين مصرع محمود أمين ٣٣ عاما ومقيم الجيزة، ورمضان عبد الحميد عبد الفتاح ٢٧ عاما مقيم القناطر الخيرية وإصابة ١٣ آخرين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة إلى مكان الحادث وتبين حادث تصادم بأول كوبرى الدولى العلمين وادى النطرون اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

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