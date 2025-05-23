أسباب الالتهابات المهبلية وأعراضها وطرق العلاج

أسباب الالتهابات المهبلية، الالتهابات المهبلية من الإصابات الشائعة الحدوث بين الفتيات والسيدات لأسباب عديدة ويجب الاهتمام بها حفاظا على الصحة الإنجابية.

وأسباب الالتهابات المهبلية، عديدة ويمكن أن تكون بسبب العدوى أو وجود بكتيريا أو التهاب وأعراضها مزعجة لذا تحرص الفتيات والسيدات على علاجها.

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشارى طب وجراحة النساء والتوليد، إن الالتهابات المهبلية هي حالة شائعة تصيب النساء في مختلف الأعمار، وتحدث نتيجة اختلال التوازن الطبيعي للبكتيريا أو العدوى بأنواع مختلفة من الميكروبات، مما يؤدي إلى أعراض مزعجة قد تؤثر على جودة الحياة والصحة العامة.

أسباب الالتهابات المهبلية

وأضافت نادية، أن من أسباب الإصابة بالالتهابات المهبلية:-

العدوى البكتيرية “التهاب المهبل البكتيري”، وهو ناتج عن فرط نمو نوع معين من البكتيريا على حساب البكتيريا النافعة.

العدوى الفطرية “الكانديدا”، تحدث بسبب نمو غير طبيعي للفطريات، وغالبا ما تحدث بعد استخدام المضادات الحيوية.

العدوى الطفيلية “داء المشعرات”, وتنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتسببها طفيليات.

الحساسية أو التهيج، نتيجة لاستخدام مواد كيميائية مثل الغسولات المهبلية، أو الصابون المعطر، أو الفوط الصحية غير المناسبة.

انخفاض مستوى الإستروجين، ويحدث غالبا بعد انقطاع الطمث، ما يؤدي إلى ترقق جدران المهبل وزيادة القابلية للعدوى.

أعراض الالتهابات المهبلية

وتابعت، أن هناك أعراض تؤكد وجود التهابات مهبلية، منها:-

حكة أو حرقة في المهبل.

إفرازات غير طبيعية يصاحبها رائحة كريهة، لون غريب مثل الأخضر أو الأصفر أو الرمادي.

ألم أثناء الجماع.

ألم أو حرقة أثناء التبول.

احمرار أو تورم في منطقة المهبل.

رائحة غير معتادة

أسباب الالتهابات المهبلية

مخاطر الالتهابات المهبلية

وأوضحت الدكتورة نادية عبد القادر، أن مخاطر الالتهابات المهبلية عديدة، منها:

مشكلات في الحمل، مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا.

عدوى متكررة إذا لم تعالج بشكل صحيح.

التأثير على الخصوبة على المدى الطويل في بعض الحالات.

علاج الالتهابات المهبلية

وأضافت الدكتورة نادية، ويعتمد العلاج على السبب، ومن طرق علاج الالتهابات المهبلية:-

المضادات الحيوية للتخلص من العدوى البكتيرية.

مضادات الفطريات والكريمات الموضعية.

أدوية مضادة للطفيليات.

الابتعاد عن مسببات التهيج واستعمال منتجات لطيفة وغير معطرة.

كريمات الإستروجين الموضعية، لأن نقص الاستروجين يزيد من الالتهابات.

طرق الوقاية من الالتهابات المهبلية

وللوقاية من الإصابة بالالتهابات المهبلية د، يجب إتباع بعض النصائح الآتية:-

الحفاظ على نظافة المنطقة الحميمة وتجفيفها جيدا.

تجنب استخدام الغسولات المهبلية والصابون المعطر.

ارتداء ملابس داخلية قطنية وتغييرها بانتظام.

تجنب الملابس الضيقة لفترات طويلة.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

استخدام الواقي الذكري أثناء الجماع لتقليل خطر العدوى.

المتابعة الدورية مع الطبيب النسائي.

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