طرق التخلص من الحكة المهبلية بالمنزل وبمكونات طبيعبة

يعتمد علاج الحكة المهبلية والفرجية على السبب، وقد تساعد العلاجات المنزلية، مثل إضافة صودا الخبز أو دقيق الشوفان إلى حمام دافئ.

يمكن أن تحدث الحكة المهبلية لأسباب مختلفة، وقد تساعد بعض العلاجات المنزلية في تخفيف الحكة ولكنها لا تستطيع علاج السبب الأساسي.

على سبيل المثال، عادة ما تكون المضادات الحيوية مطلوبة للعدوى البكتيرية أو الأدوية المضادة للفطريات لعدوى الخميرة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، الحكة المهبلية هي أيضًا أحد الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث، ويمكن للأطباء وصف المرطبات أو مواد التشحيم للمساعدة في تخفيف هذه الأعراض.

أسباب الحكة بالمهبل

قد تحدث الحكة المهبلية بسبب ما يلي:

المواد المهيجة

السبب الأكثر شيوعًا لحكة الفرج هو التهاب الجلد التماسي المهيج، ويمكن أن يحدث هذا بسبب:

الصابون القاسي والمنتجات الأخرى

الغسيل المتكرر

التلامس المتكرر أو الدائم مع البول

الخدش

الفرك

العدوى

بعض العدوى التي يمكن أن تسبب حكة في المهبل أو الفرج أو كليهما تشمل:

عدوى الخميرة، والتي تسمى أحيانًا مرض القلاع

التهاب المهبل الجرثومي

الكلاميديا

الثآليل التناسلية

حالات الجلد

تشمل مشاكل الجلد التي يمكن أن تسبب حكة المهبل ما يلي:

التهاب الجلد التأتبي

الصدفية

التهاب الجلد التماسي التحسسي

التهاب الجريبات

التهاب الجلد الدهني

الحزاز البسيط

الحزاز المتصلب

الحزاز المسطح

سرطان الفرج

في حالات نادرة، يمكن أن تكون الحكة المستمرة في الفرج علامة على سرطان الفرج، وهو نوع من السرطان يتكون على الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى.

تشمل بعض الأنواع المحددة من سرطانات الفرج والسرطانات السابقة التي قد تسبب الحكة ما يلي:

الورم الظهاري داخل الفرج

سرطان الخلايا الحرشفية الغازي للفرج

ورم الميلانوما الفرجية

قد تشمل العلامات الأخرى لسرطان الفرج حرقة أو نزيف في الفرج، وتغيرات الجلد، والألم في الحوض، وخاصة عند التبول.

الهرمونات

يمكن أن تتسبب مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة في حكة الجلد أو جفافه أو تهيجه.

هذا شائع بشكل خاص أثناء انقطاع الطمث، حيث تصبح أنسجة الفرج وبطانة المهبل أرق بسبب التغيرات الهرمونية.

قد يكون انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أيضًا بسبب عوامل أخرى، بما في ذلك:

الإفراط في ممارسة الرياضة

مشاكل الغدة الدرقية

حالات تؤثر على الغدة النخامية

العلاج الكيميائي

بعض الحالات الوراثية، مثل متلازمة تيرنر

فشل المبيض المبكر

نقص الوزن

العلاجات المنزلية للحكة المهبلية والفرجية

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الشائعة التي يمكن للشخص استخدامها لتخفيف الحكة المهبلية والفرجية:

1. زيت الاستحمام

في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي جفاف الجلد إلى حكة الفرج.

تنصح الجمعية الأمريكية للأكزيما (NEA) بإضافة زيوت لطيفة إلى ماء الاستحمام يمكن أن تساعد في ترطيب الجلد.

ومع ذلك، يجب على الشخص تجنب أي زيت استحمام يحتوي على عطر، والذي يمكن أن يهيج المنطقة بشكل أكبر.

2. صودا الخبز

وفقًا للجمعية الأمريكية للأكزيما، فإن إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى الحمام أو وضعه على الجلد كعجينة هي طريقة شائعة لتخفيف الحكة.

ويمكن غسل الفرج بمحلول مخفف من صودا الخبز للمساعدة في تخفيف الحكة، ويوصي باستخدام نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز لكل لتر من الماء.

قد تساعد صودا الخبز في تخفيف حكة الفرج بسبب جفاف الجلد، وقد تساعد أيضًا الشخص على التخلص من الحكة المرتبطة بالآفات النشطة للهربس التناسلي، ومع ذلك، من المحتمل أن يحتاج الشخص أيضًا إلى دواء لإدارة النوبات.

3. دقيق الشوفان

يمكن أن يساعد إضافة دقيق الشوفان إلى الحمام أيضًا في تخفيف حكة الفرج بسبب جفاف الجلد أو حالات الجلد مثل الأكزيما.

خلصت أحد الدراسات إلى أن استخدام دقيق الشوفان الغرواني يقلل بشكل كبير من شدة الحكة.

4. فيتامين هـ

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين هـ قد يساعد في تخفيف الحكة في الفرج أو المهبل الناتجة عن التهاب الجلد التأتبي أو انقطاع الطمث.

على سبيل المثال، وجدت أحد الدراسات أن فيتامين هـ قد يكون علاجًا فعالًا قصير المدى لمتلازمة انقطاع الطمث البولي التناسلي (GSM)، وهي حالة تنتج عن التحولات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث، وتشمل أعراض الحالة التهيج والحكة وجفاف المهبل.

5. الزبادي والعسل

يحتوي الزبادي على نوع من البكتيريا تسمى Lactobacillus، والتي تعيش أيضًا في الأعضاء التناسلية.

تشير بعض الأدلة إلى أن وضع مزيج من الزبادي والعسل على الفرج أو داخل المهبل يمكن أن يساعد في علاج الالتهابات الفطرية التي قد تكون مسؤولة عن الحكة المهبلية.

وأظهرت أحد الدراسات صغيرة أن أعراض عدوى الخميرة بدت وكأنها تتحسن لدى المشاركات اللاتي استخدمن مزيجًا من كريم مهبلي وزبادي وعسل.

وقد اقترحت الأبحاث أن تأثير العسل والزبادي فعال بنفس القدر، إن لم يكن أكثر فعالية، في إدارة خميرة المهبل مثل دواء كلوتريمازول الموصوف طبيًا.

الوقاية من حكة المهبل

يمكن لأي سيجة منع الحكة المهبلية والفرجية من خلال:

استخدام الصابون الخالي من العطور

ارتداء الملابس الداخلية القطنية

اختيار الملابس الفضفاضة

تغيير ملابس التمرين الرطبة في أسرع وقت ممكن

تجنب المنتجات المعطرة، مثل حمامات الفقاعات، والسدادات القطنية، والمنظفات، أو البخاخات المهبليةت

متى يجب الاتصال بالطبيب

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تخفيف الحكة في المهبل والفرج ولكنها لا تستطيع علاج السبب الأساسي.

لذلك، تتطلب معظم أسباب الحكة المهبلية عناية طبية.

يجب على السيدات الاتصال بأخصائي طبي إذا استمرت الحكة، وخاصة إذا حدثت مع أي من الأعراض التالية:

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

إفرازات سميكة صفراء أو خضراء أو بيضاء

حرقان وتورم في الفرج

ألم أثناء التبول

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