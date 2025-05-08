بعد النجاح الكبير، إنتاج جزء ثان من الدراما الكورية “Reborn Rich”

أعلنت شركتي Artist Company وArtist Studio عن إنتاج الموسم الثاني من دراما “Reborn Rich” الناجحة من بطولة الممثل Song Joong Ki وLee Sung Min والممثلة Shin Hyun Bin.

وجاء ذلك بعد أن حققت الدراما نسبة مشاهدة عالية بلغت حوالى 26.9% على قناة JTBC وهي ثاني أكثر دراما مشاهدة في تاريخ القنوات الخاصة بعد عالم المتزوجين التي حققت نسبة 28.4% على نفس القناة، كما فاز Lee Sung Min بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز البيكسانغ عن تقمصه لهذا الدور.

ومن المقرر أن يسلط Reborn Rich بجزئه الثاني الضوء على طموح الشخصية الرئيسية في السعي وراء النجاح والحب والسلطة، وذلك في إطار أحداث تدور داخل شركة عالمية، ودخل العمل حاليًا مرحلة التخطيط والتطوير لإنتاج الموسم الثاني.

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