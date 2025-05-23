عميد تجارة عين شمس يلتقي الطلاب لبحث مشاكلهم

تقدم الدكتور فريد محرم عميد كلية تجارة عين شمس، بدعوة 5 طلاب من الفرقة الرابعة لطرح شكواهم بشكل موضوعي علي صعوبة بعض امتحانات الفصل الدراسي الحالي.

وأوضحت كلية التجارة في بيان لها أن إدارة الكلية تابعت باهتمام شديد تعليقات الطلاب على صعوبة بعض امتحانات الفصل الدراسي الحالي.

أكد الدكتور فريد محرم عميد الكلية، أهمية التركيز على تحسين أداء الكلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والعمل على كافة مبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد، وانتظام سير العملية التعليمية وفق الخطط المعتمدة، معربًا عن تمنياته لكافة قطاعات الكلية بالازدهار والتقدم.

وناقش مجلس الكلية بعض الموضوعات الخاصة بالخطط الأكاديمية للكلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتطوير البرامج التعليمية وتحسين جودة التعليم في الكلية، وحل المشاكل الإدارية التي تواجه الكلية وتحسين بيئة العمل، وفرص التعاون الدولي والتبادل الثقافي والأكاديمي، وبعض الموضوعات التي تخص طلاب مرحلة البكالوريوس، ومرحلة الدراسات العليا.

إعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال

كما ناقش المجلس الاقتراح المقدم من الدكتور فريد محرم، لإعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال Business Technology ضمن برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

كما ناقش اللائحة الدراسية المقدمة من حسين عيسى، والخاصة ببرنامج العلوم المصرفية، والذي سوف يتم إضافته إلى برامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم بترشيح عاطف العوام مستشارًا ماليًا لعميد الكلية، وقام المجلس بتشكيل لجنة حوكمة لاختيار القيادات الإدارية بالكلية.

وقام المجلس بالتأكيد على قواعد الإنتدابات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة، وضوابط السماح بمزاولة المهنة.

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