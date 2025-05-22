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10 تعليمات للطلاب بامتحانات كلية آداب عين شمس

امتحانات الجامعات،
امتحانات الجامعات، فيتو

وجهت كلية الآداب جامعة عين شمس تعليمات للطلاب عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024-2025،  وأبرز المحظورات والإرشادات خلال التواجد في مقار اللجان.

وجاءت تعليمات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 كالتالي: 

1 - لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين. 
2 - يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل. 
3- لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي 15 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت 45 دقيقة. 
4- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان. 
5- يُمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى. 
6- المتعلقات الشخصية مسؤولية كل طالب. 
7- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات. 
8- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الإجابة في الوقت المخصص للملاحظين. 
9- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة. 
10- على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات. 

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