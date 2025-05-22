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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يستضيف برنامج تدريب فريق إدارة الجوائز

الأعلى للجامعات يستضيف
الأعلى للجامعات يستضيف برنامج تدريب فريق إدارة الجوائز
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 شهدت الدكتور منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات انطلاق برنامج تدريب فريق إدارة الجوائز الداخلية بالجامعات الذى يعقد على مدار ثلاث أيام، ٢٠ مايو لجامعات الوادى الجديد والمنيا والأقصر وسوهاج،  ٢٥ مايو لجامعات الإسكندرية والعريش ودمنهور ومطروح، ٢٧ مايو لجامعات السادات والفيوم والزقازيق وحلوان والقاهرة وأسوان. 

 

منظومة التميز في الجامعات الحكومية

 وأكدت هجرس أن الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، يدعم منظومة التميز في الجامعات الحكومية والعمل على تطبيقها بشكل عملي، حيث أنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والتى يسعى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمى من خلالها إلى رفع كفاءة الجامعات المصرية. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الجامعي في مصر سعيًا لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠. 

 

وأشادت بجهود الجامعات فى الدورات السابقة فى تبنى آليات التميز والجودة متمنية التوفيق للفرق المشاركة هذه الدورة. 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى

 كما أكدت سهى السعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومى أن الجائزة تمثل أحد الأدوات الرئيسية لدعم منظومة التميز فى القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية الدولة المصرية، مشيرة إلى الدور المحورى الذى تقوم به الجامعات كمنارة لنشر ثقافة التميز والجودة. 

من جانبه أعرب الدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة بالجائزة عن سعادته بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى الدعم الذى يقدمه الدكتور مصطفى رفعت امين عام المجلس الأعلى للجامعات والسيدة الأستاذ الدكتور الامين المساعد، والذى يأتى من إيمانهم الشديد بدور جوائز التميز الداخلية فى رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجامعات.

وقدم الدكتور عبد الحكيم رضوان استشارى التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومى عرضا تقديميا للتعريف بالجائزة وإدارة برنامج الجوائز الداخلية وأدلة الجائزة ومراحل عمليات التقييم.

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