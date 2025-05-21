مجلس قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس يناقش تعزيز البحث العلمي والبرامج الدولية

عُقِد اجتماع مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، محمد الخطيب الأمين المساعد لشئون الدراسات العليا، وأعضاء المجلس وممثلي الإدارات المعنية، تحت رعاية حمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية لدعم مسيرة البحث العلمي والدراسات العليا. كما استعرض المجلس أنشطة القطاع، بما في ذلك خطط البحث العلمي وتوجهاتها بكل كلية وعرض ملخص لوضع الدراسات العليا بهم والممارسات في الكليات وعدد الأبحاث العلمية المنشورة والاختراعات والانشطة الخاصة بالقطاع، والتنسيق بين الكليات ومتابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.

كما تطرق الاجتماع إلى إنجازات المنظومة البحثية للجامعة وفق تقرير موقع "كلاريفيت"Clarivate " والذى تضمن أعداد الأبحاث المنشورة والخطط البحثية المستقبلية.

وفي سياق تطوير برامج الدراسات العليا، ناقش المجلس تعزيز نظام "الدراسة عن بُعد" (Online) بما يتوافق مع الإطار القانوني، مع التأكيد على فوائده للطلاب في برامج دراسية محددة.

وعلى صعيد الشراكات، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين كلية الزراعة بالجامعة ومعهد كيوشو للتكنولوجيا باليابان، تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة، إلى جانب مناقشة بروتوكول تعاون مع النيابة العامة المصرية، وآخر بين كلية الزراعة ومركز بحوث الصحراء.

كما ناقش المجلس مقترحًا تقدم به مدير مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم، يهدف إلى إدراج بحث واحد على الأقل ضمن بحوث ترقيات أعضاء هيئة التدريس، يركز على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مع استعراض ردود الكليات المتنوعة حول الآلية المقترحة.

وتم خلال المجلس عرض عدة تقارير متابعة أداء شهرية منها تقرير عن مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، عرض التقرير الدورى لموقف التحول الرقمي وميكنة القطاع UMS وموقع الجامعه، مناقشة تقرير مركز ضمان الجودة.

كما استعرض الحضور تقرير عن أداء الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا، عرض موقف إدارة الطلاب الوافدين والأساتذة الزائرين.

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