الدوري الإيطالي، تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ38 والأخيرة لبطولة الدوري الإيطالي الكالتشيو.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإيطالي

الجمعة 23 مايو

نابولي ضد كالياري - 9:45 مساء

كومو ضد إنتر ميلان - 9:45 مساء

السبت 24 مايو

بولونيا ضد جنوي - 7 مساء

ميلان ضد مونزا - 9:45 مساء

الأحد 25 مايو

فينيزيا ضد يوفنتوس - 9:45 مساء

لاتسيو ضد ليتشي - 9:45 مساء

أودينيزي ضد فيورنتينا - 9:45 مساء

تورينو ضد روما - 9:45 مساء

أتالانتا ضد بارما - 9:45 مساء

إمبولي ضد هيلاس فيرونا - 9:45 مساء

ويشهد الكالتشيو في جولته الأخيرة هذا الموسم 3 صراعات نارية لم تحدث خلال السنوات الأخيرة، حيث تستمر المنافسة على اللقب والمراكز الأوروبية بجانب صراع عدم الهبوط.

صراع على اللقب بين نابولي وإنتر ميلان

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة مقابل 78 للإنتر، وفي هذه الحالة، أصبح اللقب في يد نابولي، فحال فاز على كالياري بالمباراة الأخيرة بملعبه (دييجو مارادونا) سيتوج رسميا باللقب بغض النظر عن نتيجة إنتر.

بينما يحتاج إنتر للفوز خارج قواعده على كومو، مع تعثر نابولي سواء بالتعادل أو الخسارة ليتوج النيراتزوري باللقب.

اشتعال المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية



في المنافسة على المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، يشتد التنافس بين 3 أندية (يوفنتوس، روما، لاتسيو) على المركز الرابع.

ضمنت أندية نابولي وإنتر وأتالانتا التأهل رسميا لدوري الأبطال الموسم المقبل من المراكز الثلاثة الأولى، بينما يبقى مقعد واحد يتنافس عليه يوفي (67 نقطة)، روما (66) ولاتسيو (65).

ويبدو أن حظوظ يوفنتوس أقوى في حجز المقعد الرابع، فالفريق بحاجة للفوز خارج أرضه على فينيزيا من أجل التأهل، دون النظر لنتائج منافسيه.

أما روما ولاتسيو فسيخوضان مباريات ضد تورينو وليتشي، لكنهما بحاجة لبعض الحسابات، فروما بحاجة للفوز مع تعثر يوفنتوس، بينما لاتسيو يحتاج للفوز مع خسارة يوفنتوس وتعادل روما على الأقل.



أما بالدوري الأوروبي، فضمن بولونيا التأهل للبطولة بغض النظر عن مركزه بعدما فاز بكأس إيطاليا على ميلان، بينما سيتأهل صاحب المركز الخامس للمسابقة.

أما عن دوري المؤتمر الأوروبي فيتنافس على المركز السادس المؤهل للبطولة كل من روما ولاتسيو وفيورنتينا.

صراع بين ثلاثي الهبوط



وهبط مونزا رسميا قبل عدة جولات إلى دوري الدرجة الثانية، بينما تتنافس 3 أندية على مركزين. فينيزيا (29 نقطة) هو الأقرب للهبوط حاليا حيث يحتل المركز ال19 وقبل الأخير، علما بأنه سيصطدم مع يوفنتوس الباحث عن التأهل للأبطال.

ويتنافس كل من إمبولي (المركز 18) برصيد 31 نقطة مع ليتشي (المركز 17) بنفس النقاط على النجاة من الهبوط، حيث سيلتقي إمبولي منافس فيرونا، وسيلعب ليتشي ضد لاتسيو.

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