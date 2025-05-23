صراع اللقب في الدوري الإيطالي.. الجولة الأخيرة تحسم سيريا.. نابولي يحدد مصيره بأقدام لاعبيه وإنتر ينتظر هدية

تنطلق الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة، وتقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام، مع اختلاف وتباين المنافسات على مدار الأيام الثلاث.

صراع اللقب في الدوري الإيطالي

يبقى الدوري الإيطالي هو الوحيد ضمن الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يتعرف أحد على هوية بطله سوى في الجولة الأخيرة فقط.

وسيكون الجمعة يومًا للحدث الأبرز وهو حسم هوية الفائز بلقب الموسم، ويتنافس نابولي المتصدر مع إنتر ميلان حامل لقب الموسم الماضي، على تحقيق الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة.

ويتفوق نابولي بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر ميلان.

وستقام المباراتان في نفس التوقيت، ويستضيف نابولي فريق كالياري، فيما يحل إنتر ميلان ضيفًا على كومو.

نابولي أمام فرصة ذهبية

وفي المباراة الأولى، يدخل نابولي مواجهة كالياري وهو يعلم أن مصيره بيده، فالفوز يمنحه اللقب والتعادل قد يضعه في ورطة كبيرة، حال فاز إنتر ميلان على أرض كومو.

ويسعى أنطونيو كونتي إلى ضم نابولي لقائمة ألقابه في الدوري الإيطالي كمدرب، وحصل من قبل على الدوري مع يوفنتوس وإنتر ميلان، وسيكون الفريق الجنوبي هو الثالث في مسيرته الذي يحصل معه على اللقب، معادلًا أرقام مدربين كبار مثل فابيو كابيلو، الذي فاز بالدوري مع روما وميلان ويوفنتوس.

وقدم نابولي أداءً مميزًا هذا الموسم رغم قلة المرشحين له للمنافسة على اللقب، خاصة وأنه أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، وهو مركز مخيب لفريق حقق اللقب في الموسم الذي يسبقه، لكن مع كونتي وضح التأثير الكبير الذي قدمه على مدار موسم كامل، ونجح الفريق في مواصلة تصدر الترتيب والمنافسة على اللقب رغم رحيل نجم مؤثر مثل الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي منتصف الموسم الجاري.

إنتر ينتظر هدية

وفي نفس التوقيت، سوف يخوض إنتر ميلان مواجهة قد تكون صعبة أمام كومو، الذي صعد بداية الموسم وقدم أداء لافتا رغم البداية الصعبة في الموسم.



وبقيادة الإسباني سيسك فابريجاس، يقدم كومو أداء رائعا ويحتل المركز العاشر وقد ضمن مركزه حتى حال فوز تورينو صاحب الحادي عشر في الجولة الأخيرة، حيث يوجد في رصيده 49 نقطة، بفارق خمس نقاط عن تورينو، لكن يجب ألا يكون ذلك مصدر تهديد لإنتر ميلان الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأقصى بايرن ميونخ وبرشلونة من المسابقة، ليصل إلى النهائي الثاني في آخر ثلاث مواسم بالمسابقة الأوروبية.

وبفارق نقطة وحيدة خلف نابولي، يأمل فريق المدرب سيموني إنزاغي في تحقيق الفوز وانتظار هدية ستكون ثمينة للغاية من كالياري في حال نجح في الفوز على نابولي أو التعادل معه.



وجاءت الجولة الماضية لتشهد تعادلًا مخيبًا لإنتر ميلان مع ضيفه لاتسيو 2-2، ليهدر بذلك فرصة الوصول للصدارة بعد تعادل نابولي السلبي مع بارما في نفس الجولة.

وبقيادة نجومه لاوتارو مارتينيز، وماركوس تورام والحارس المتألق هذا الموسم يان سومر، يسعى إنتر ميلان إلى الفوز بالدوري الإيطالي رقم 21 في تاريخه.

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