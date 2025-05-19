الدوري الإيطالي، الجولة الأخيرة تحسم 3 صراعات نارية

انتهت منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، ولاتزال الإثارة حاضرة بالمنافسة على كل المستويات، سواء البطل أو الهابطين أو المتأهلين إلى البطولات الأوروبية.

ويشهد الكالتشيو في جولته الأخيرة هذا الموسم 3 صراعات نارية لم تحدث خلال السنوات الأخيرة، حيث تستمر المنافسة على اللقب والمراكز الأوروبية بجانب صراع عدم الهبوط.

موعد الجولة الأخيرة في الدوري الإيطالي

كشفت رابطة الدوري الإيطالي، عن إقامة مباراتي نابولي وإنتر ميلان الحاسمتين في ختام موسم 2024-2025، مساء الجمعة 23 مايو الجاري، لتحديد البطل بشكل نهائي.

صراع على اللقب بين نابولي وإنتر ميلان

بدأت الجولة 37 ونابولي يتصدر الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي حل ثانيا برصيد 77 نقطة، مع لعب نابولي خارج أرضه ضد بارما، وإنتر على أرضه أمام لاتسيو.

وبعد نهاية الجولة، ظلت الأمور كما هي، حيث تعادل إنتر أمام لاتسيو (2-2)، وحسم التعادل السلبي مباراة نابولي وبارما.

كان بإمكان النيراتزوري أن يكون اللقب بين يديه حال خرج منتصرا، لكنه فرط في ذلك برعونة لاعبيه الذين سمحوا لفريق لاتسيو بالخروج بنتيجة التعادل.

ومع نهاية الجولة، واصل نابولي تصدره للمشهد 79 نقطة مقابل 78 للإنتر، وفي هذه الحالة، أصبح اللقب في يد نابولي، فحال فاز على كالياري بالمباراة الأخيرة بملعبه (دييجو مارادونا) سيتوج رسميا باللقب بغض النظر عن نتيجة إنتر.

بينما يحتاج إنتر للفوز خارج قواعده على كومو، مع تعثر نابولي سواء بالتعادل أو الخسارة ليتوج النيراتزوري باللقب.

اشتعال المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية

في المنافسة على المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، يشتد التنافس بين 3 أندية (يوفنتوس، روما، لاتسيو) على المركز الرابع.

ضمنت أندية نابولي وإنتر وأتالانتا التأهل رسميا لدوري الأبطال الموسم المقبل من المراكز الثلاثة الأولى، بينما يبقى مقعد واحد يتنافس عليه يوفي (67 نقطة)، روما (66) ولاتسيو (65).

ويبدو أن حظوظ يوفنتوس أقوى في حجز المقعد الرابع، فالفريق بحاجة للفوز خارج أرضه على فينيزيا من أجل التأهل، دون النظر لنتائج منافسيه.

أما روما ولاتسيو فسيخوضان مباريات ضد تورينو وليتشي، لكنهما بحاجة لبعض الحسابات، فروما بحاجة للفوز مع تعثر يوفنتوس، بينما لاتسيو يحتاج للفوز مع خسارة يوفنتوس وتعادل روما على الأقل.

أما بالدوري الأوروبي، فضمن بولونيا التأهل للبطولة بغض النظر عن مركزه بعدما فاز بكأس إيطاليا على ميلان، بينما سيتأهل صاحب المركز الخامس للمسابقة.

أما عن دوري المؤتمر الأوروبي فيتنافس على المركز السادس المؤهل للبطولة كل من روما ولاتسيو وفيورنتينا.

صراع بين ثلاثي الهبوط

وهبط مونزا رسميا قبل عدة جولات إلى دوري الدرجة الثانية، بينما تتنافس 3 أندية على مركزين. فينيزيا (29 نقطة) هو الأقرب للهبوط حاليا حيث يحتل المركز ال19 وقبل الأخير، علما بأنه سيصطدم مع يوفنتوس الباحث عن التأهل للأبطال.

ويتنافس كل من إمبولي (المركز 18) برصيد 31 نقطة مع ليتشي (المركز 17) بنفس النقاط على النجاة من الهبوط، حيث سيلتقي إمبولي منافس فيرونا، وسيلعب ليتشي ضد لاتسيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.