الجمعة 23 مايو 2025
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خارج الحدود

هجوم صاروخي على إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق

هجوم صاروخي على إسرائيل،
هجوم صاروخي على إسرائيل، فيتو

دوت صافرات الإنذار قبل قليل في تل أبيب ومناطق واسعة من إسرائيل نتيجة هجوم صاروخي من اليمن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وقالت الجبهة الداخلية إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى نتيجة هجوم صاروخي باليستي من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال أنه “رصد صاروخًا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "علينا أن نتصرف وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأمس الخميس أعلن الحوثيون، استهداف مطار بن جوريون بصاروخ بالستي بعد ساعات من صاروخ آخر أطلقه الحوثيون على إسرائيل.

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