طريقة عمل بلح الشام، بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى حلوى لذيذة وهشة تقدم عادة بالعسل.

وطريقة عمل بلح الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزًا.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل بلح الشام.

مكونات عمل بلح الشام:

1 كوب ماء

1/2 كوب زبدة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب دقيق

3 بيضات

زيت للقلي

شربات للتقديم

طريقة عمل بلح الشام:-

في قدر، ضعي الماء والزبدة والملح على النار حتى تغلي.

أضيفي الدقيق تدريجيًّا مع التحريك المستمر حتى تتشكل عجينة متماسكة.

اتركي العجينة تبرد قليلًا، ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع الخلط جيدًا بعد كل إضافة حتى تتجانس.

استخدمي كيس الحلواني مع رأس نجمي لتشكيل العجينة على شكل أصابع أو دوائر صغيرة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة.

اقلي قطع بلح الشام حتى تصبح ذهبية اللون، ثم أخرجيها واتركيها على ورق ماص للتخلص من الزيت.

ضعى بلح الشام في الشربات لمدة دقيقة ثم قدميه ساخنًا أو دافئًا.

يمكنك إضافة القرفة أو الفانيليا إلى العجينة حسب الرغبة.

تأكدى من أن الزيت ساخن بما يكفي قبل القلي لتجنب امتصاص الكثير من الزيت.

بلح الشام

ولعمل البسبوسة

مكونات عمل البسبوسة بالسميد:

1 كوب سميد

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 كوب جوز هند (اختياري)

لوز أو فستق للتزيين

طريقة عمل البسبوسة بالسميد:

سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخلطى السميد، السكر، البيكنج باودر، وجوز الهند.

ثم أضيفي الزبادي، الزيت، والفانيليا واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.

ضعى اللوز أو الفستق على وجه البسبوسة.

أدخلي الصينية إلى الفرن واخبزى لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يتحول لونها إلى الذهبي.

في هذه الأثناء، يمكنك تحضير الشربات (القطر) عن طريق غلي 1 كوب سكر مع 1 كوب ماء وملعقة عصير ليمون لمدة 10 دقائق.

بعد أن تخرج البسبوسة من الفرن، اسكبى الشربات الساخن عليها واتركيها لتتشرب القطر قبل التقديم.

يمكن إضافة نكهات مثل ماء الورد أو القرفة حسب الرغبة.

تأكدى من تقطيع البسبوسة إلى قطع مناسبة قبل إضافة الشربات.