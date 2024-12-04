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طريقة سهلة وبسيطة لعمل بلح الشام

بلح الشام، فيتو
بلح الشام، فيتو

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم هشًّا مع العسل أو الكريمة حسب الرغبة.

وطريقة عمل بلح الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل بلح الشام.

 

مكونات عمل بلح الشام:

1 كوب ماء

1/2 كوب زبدة (أو سمن)

1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

4 بيضات

1/2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر 

زيت للقلي

للشربات:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل بلح الشام 
طريقة عمل بلح الشام 

طريقة عمل بلح الشام:

  • في قدر على النار، ضعي الماء والسكر واتركيهما حتى يغلي المزيج.
  • عندما يبدأ بالغليان، أضيفي عصير الليمون والفانيليا، ثم خففي النار واتركي الشربات يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح كثيفًا.
  • اتركي الشربات ليبرد تمامًا قبل استخدامه.
  • في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر والزبدة واتركيها حتى تذوب الزبدة ويغلي المزيج.
  • أضيفي الدقيق دفعة واحدة، ثم حركي المزيج بسرعة حتى يتماسك ويبدأ في التشكل ككرة.
  • اتركي العجينة لتبرد قليلًا.
  • أضيفي البيض تدريجيًا مع الاستمرار في العجن جيدًا بعد كل إضافة، (يمكن استخدام الخلاط الكهربائي أو العجانة لتسهيل العملية).
  • أضيفي الفانيليا والبيكينج بودر واستمرّي في العجن حتى تتجانس العجينة وتصبح لينة ومتماسكة.
  • سخني الزيت في مقلاة عميقة على درجة حرارة متوسطة.
  • ضعي العجينة في كيس حلواني (أو أكياس بلاستيكية مع تقطيع طرفها) وابدئي في تشكيل أصابع بلح الشام في الزيت الساخن.
  • اقليه حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا من جميع الجوانب.
  • بإستخدام ملعقة، قومي بإزالة بلح الشام من الزيت وضعيه على ورق امتصاص.
  • بعد أن يبرد بلح الشام قليلًا، ضعيه في الشربات البارد لدقائق قليلة ثم قومي بتصفيته.
  • قدمي بلح الشام في طبق التقديم.
  • تأكدي من أن الزيت ليس حار جدًّا حتى لا يحترق بلح الشام من الخارج قبل أن ينضج من الداخل.
    يمكنك إضافة القليل من ماء الزهر أو ماء الورد إلى الشربات لمنحه نكهة مميزة.
  • ويمكن فتح بلح الشام من المنتصف وحشوه بالنوتيلا أو كريمة خفق حسب الرغبة وله مذاق لا يقاوم.
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بلح الشام طريقة عمل بلح الشام مكونات عمل بلح الشام الحلوى الشرقية الحلوي الشيف سارة أحمد

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