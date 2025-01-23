الخميس 23 يناير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل بلح الشام في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة بلح الشام
طريقة بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام، من طرق الحلويات الشرقية التي ترتبط في الأذهان عادة بشهر رمضان، ولكن لأن بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، فتحاول ستات البيوت تعلم طريقته في البيت.

وطريقة عمل بلح الشام، من الطرق التي تتطلب العديد من الخطوات لتنفيذها، لكن يمكنك صنعها بسهولة، خاصةً أن أسعار بلح الشام في المحلات ارتفعت بشكل لافت للنظر.
 

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وطريقة عمل بلح الشام، سهلة التنفيذ، وجميع خطوات وطريقة عمل بلح الشام سهلة، ويمكن تنفيذه في البيت بكل سهولة، بدلًا من شراءه جاهز بأسعار مبالغ فيها، خاصة أن تكلفته في البيت مناسبة.

وطريقة عمل بلح الشام في البيت؛ توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بالذي يباع في المحلات بأسعار غالية.

طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف ريمو
وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل بلح الشام في البيت بكل بساطة، وزي الجاهز وألذ.


مقادير عمل بلح الشام
 

800 جرام دقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر يخلط مع الدقيق
200 جرام زبدة
نصف لتر ماء
10 بيضات
نصف ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
2 باكيت أو نصف ملعقة فانيليا

بلح الشام
بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام

اغلي المياه والزبدة على النار، ثم أضيفي الدقيق المخلوط به البيكينج بودر والملح والسكر، واخلطيه بواسطة ملعقة خشب سريعا، حتى يكون كتلة لا تلتصق بالجوانب ولا بقاع الوعاء.

على "رُخامة" نظيفة وجافة يدعك العجين بعد أن يصبح دافيء، ثم يوضع فى وعاء ويعجن مره أخرى بواسطة اليد.

يضاف البيض، واحدة تلو الأخرى، وكل مرة تضاف البيضة بعد أن تختفى البيضه الاولى، وحينما نصل لنصف كمية البيض نضع الفانيليا، ونعجن جيدا بخفة وسرعة حتى يتكون شكل المنقار فى العجين.

يترك العجين لمدة ثلث ساعة، ثم نبدأ فى القلي فى زيت فاتر، ليس مغلي ولا ساخن، وبواسطة كيس الحلواني نصنع أصابع ونقليها على نار منخفضة، وننشلها ونضعها فى الشراب البارد المعد مسبقا من 3 كوب سكر وكوب ماء ونصف ملعقة صغيرة فانيليا وعصير ليمونة.

 

طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف رشا
 

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل بلح الشام بالوصفة المضمونة الاحترافية كأشهر المحلات.

 

مقادير بلح الشام

250 مل ماء
200 جرام دقيق
100 مل زيت
3 بيض
ڤانيلا
ذرة ملح

 

مكونات الشربات
(لابد أن يكون ثقيل وبارد)
2 كوب سكر + كوب ماء + عصير نصف ليمونة + ڤانيلا

 

طريقة عمل بلح الشام

يوضع الماء والزيت علي النار حتي الغليان، ثم يضاف الدقيق وذرة الملح ويقلب حتى تتكون كرة.
يرفع القدر من على النار ويترك الخليط يبرد ثم يضاف البيض تدريجيا والڤانيلا ويخلط.
ويوضع الخليط فى كيس الحلواني ويحمر في زيت هادئ الحرارة، ثم ترفع الحرارة بعد أن ترتفع وحدات بلح الشام وتطفو فوق الزيت.
وبعد التحمير يوضع فى الشربات الثقيل البارد، ثم يصفى ويقدم.

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أصل بلح الشام
 

بلح الشام يرجع تاريخه إلى الدولة العثمانية، ويرجع سبب تسميته إلى سبب ابتكارها، حين قام صانعوا الحلوى بإنتاج صنف يشبه البلح في تشكيله، وحلو في طعمه, ومن هنا أطلق عليه بلح الشام، حيث تشكل العجينة وتقلى في زيت غزير، وتسقى بالقطر، وتنتشر طريقة عمل بلح الشام في مختلف الدول العربية، وفي كل دولة له اسم مختلف؛ فيطلق عليه في العراق تسمية داطلي، وفي السعودية طرمبة، وفي إيران باميه (بالفارسية: باميه)، وفي تركيا تولومبا.
 

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