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حوادث

تحويلات مرورية بالجيزة لمدة يومين بسبب أعمال مشروع الأتوبيس الترددي الذكي

تحويلات مرورية بالجيزة
تحويلات مرورية بالجيزة لمدة يومين، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء تحويلات مرورية مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشائية بكوبري زويل؛ في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير شبكة النقل الجماعي الذكي، وتشمل مشروع الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

 

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تفاصيل الغلق والتحويلات

أوضحت الإدارة أنه سيتم غلق كلي لطريق الواحات عند تقاطعه مع طريق زويل في الاتجاه المؤدي إلى طريق الفيوم، وذلك لمدة يومين فقط لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بكوبري زويل، على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 23 مايو من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 1 ظهرًا.

يوم السبت الموافق 24 مايو من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحًا.


وخلال فترة الغلق، سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والمتجهة إلى طريق الفيوم للدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة أسفل كوبري زويل، ثم العودة مجددًا إلى طريق الواحات بعد تجاوز منطقة الأعمال.

 

إجراءات مرورية لتأمين الحركة

أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة للتعامل مع أي كثافات محتملة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين وسلاسة الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

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