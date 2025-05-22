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نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه تم تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار.

نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار

ومن جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس، أن نتنياهو عين رئيسا جديدا للشاباك خلافا لتوصية المستشارة القضائية، حيث أوصت المستشارة بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات.

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نتنياهو رونين بار الشاباك

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