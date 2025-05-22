أخبار مصر اليوم: مطار القاهرة يستعد للاحتفال بيوم إفريقيا.. تفاصيل شعور المصريين بهزة أرضية صباح اليوم.. توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح

عودة الحركة على قطارات كفر الشيخ بعد خروج قطار عن القضبان

تمكنت الهيئة القومية للسكك الحديد من إعادة حركة قطارات خطوط كفر الشيخ لطبيعتها، وذلك بعد خروج عجلات قطار دسوق - البصيلي عن المسار دون وقوع خسائر بشرية، حيث جرى الدفع بمعدات هيئة السكك الحديدية لموقع البلاغ لاستعادة القطار وتيسير حركة السير مرة أخرى.

السكين يصل لـ 300 جنيه، أسعار أدوات الذبح قبل عيد الأضحى 2025 (فيديو)

مع اقتراب موسم الأضاحي، يتزايد الإقبال على شراء أدوات الذبح والسكاكين المتخصصة، حيث شهدت أسعارها زيادة ملحوظة خلال العام الجاري.

10 مسارات مخصصة للأشقاء الأفارقة، مطار القاهرة يستعد للاحتفال بيوم إفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس الموافق ٢٢ مايو وفدًا رفيع المستوى يضم سفراء كل من: الكاميرون (عميد السفراء الأفارقة)، الجابون، زامبيا، زيمبابوي، سيراليون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، إلى جانب الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية، ممثلًا عن وزارة الخارجية المصرية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المصرية.

مفاجأة صادمة عن زلازل كريت وتأثيرها على مصر (فيديو)

حذر الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من احتمالية حدوث زلازل جديدة قد تكون عنيفة ومرعبة في منطقة كريت، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مصر بعيدة عن دائرة الخطر المباشر

تابع لزلزال اليونان، القومية للزلازل تكشف تفاصيل شعور المصريين بهزة أرضية صباح اليوم

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مصر.

شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، حالة الطقس غدا الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

وزير العمل يعلن توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

وحول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، اعتبارًا من الأحد 1 يونيو ويستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وذلك من خلال جميع وسائل الدفع الإلكترونية والمنافذ المعتمدة، لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم من دون تزاحم أو مشقة. ​

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.