مصر للطيران تنظم غدًا 16 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

تواصل شركة مصرللطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي غدًا الجمعة، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 16 رحلة جوية بواقع: 6 رحلات القاهرة - جدة، و9 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، و1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.

ويأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والتضامن والسياحة وقرعة الإسكندرية والمنوفية والبحيرة وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، وتضامن الجيزة والسويس والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والترانزيت والعمل والإقامة وحج أجانب وحجاج دولة مالي.

وتنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

جدول رحلات مصر للطيران

وتأتي تلك الرحلات كالآتي:

7 رحلات القاهرة - جدة

5 رحلات القاهرة - المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف

1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.



ويأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وقرعة مجلس الشيوخ والنواب والقليوبية ومطروح وتضامن القاهرة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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