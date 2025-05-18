مصرع شخصين أسفل عجلات قطار بقنا

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مرورهما على مزلقان غير شرعي في قرية الأشراف القبلية مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شابين دهسًا أسفل عجلات القطار في قرية الأشراف مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ب.ر.م، يبلغ من العمر 31 عامًا، مقيم في قرية الجبلاو، وآخر مجهول الهوية، خلال مرورهما بالموتوسيكل على مزلقان غير شرعي دهسهما قطار 983، في قرية الأشراف القبلية.

جاري نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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