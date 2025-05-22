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رياضة

سيدات الأهلي يواجهن بترو أتلتيكو في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

 يلتقي الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي غدًا الجمعة مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة بالأهلي، بعدما فاز الفريق الأنجولي على مواطنه أول أغسطس، بنتيجة 25 - 24، في نصف نهائي البطولة.

وضرب الفريق الأنجولي بهذا الفوز موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية للبطولة، التي تجمع بينهما غدًا الجمعة داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وكان فريق سيدات الأهلي تأهل للنهائي بعد فوزه على  الجمعية الرياضية النسائية التونسي بنتيجة 22 - 20.

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