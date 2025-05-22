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رياضة

حساب الأهلي يحتفي بذكرى تسلمه جائزة نادي القرن

حساب الأهلي يحتفي
حساب الأهلي يحتفي بذكرى تسلمه جائزة نادي القرن

احتفل النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بذكرى تسلمه جائزة نادي القرن في إفريقيا. 

وكتب حساب الأهلي: “هنا نادي القرن.. في مثل هذا اليوم 22 مايو عام 2001 تسلم النادي الأهلي جائزة نادي القرن في إفريقيا”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لخوض مباراته الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة

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