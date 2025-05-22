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خارج الحدود

الخارجية الإماراتية تدين مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن

الخارجية الإماراتية،
الخارجية الإماراتية، فيتو

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي، حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن.

 

الخارجية الإماراتية تدين مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن

وقالت الخارجية الإماراتية في بيانها: “أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية”.
 

 

وتابعت: “وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع أهالي وذوي الضحايا، ومع الشعب الإسرائيلي جراء هذا الهجوم الآثم”.
 

 

مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية وإصابة آخرين في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي بواشنطن

 

وفي وقت سابق، قتل رجل وامرأة بالرصاص أمام المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة وأحد القتيلين موظف بالسفارة الإسرائيلية، وفق وسائل إعلام أمريكية.
 

من جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن "إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر".

وشدد على أن "إطلاق النار المميت خارج المتحف اليهودي بواشنطن عمل إرهابي معاد للسامية" وأن "إسرائيل ستواصل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في جميع أنحاء العالم..على ثقة بأن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".

 

ولفت السفير إلى أن موظفين في السفارة الإسرائيلية من بين المصابين في إطلاق النار.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أمنية إن الشخصين اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب المتحف بواشنطن مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية.

 

من جانبه، أكد تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية في تصريح لـ"أي بي سي نيوز"، أن اللجنة كانت قد نظّمت فعالية في المتحف، مضيفا: "نشعر بالصدمة من هذا العمل العنيف البشع الذي وقع خارج مكان الحدث".

وبدوره أكد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي "مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن".

مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية وإصابة آخرين في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي بواشنطن (فيديو)

إطلاق نار على شخص حاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية

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