الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

وزارة الخارجية تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج باهتمام مع السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة موقف السفينة 1 Petro قبالة السواحل الإماراتية والتي على متنها سبعة مصريين وبعض الجنسيات الأخرى.

التطورات المتعلقة بالسفينة التي تقل بحارة مصريين فى الإمارات

وأجرت السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، وفور ورود معلومات صباح اليوم عن السفينة العالقة في المياه الإقليمية الإماراتية، اتصالات عاجلة مع الجانب الإماراتي للوقوف على التطورات المتعلقة بالسفينة، والعمل على ضمان سلامة طاقمها.

قارب تابع لخفر السواحل الإماراتي

ونسقت السفارة والقنصلية المصرية في الإمارات مع السلطات الإماراتية في هذا الصدد، حيث قامت من جانبها بالدفع بقارب تابع لخفر السواحل الإماراتي ليكون بجوار السفينة للتأكد من سلامة البحارة وتوافر المؤن لطاقم السفينة. 

كما قامت القنصلية العامة في دبي اليوم بإيفاد ممثليها إلى ميناء الشارقة لمتابعة الموقف أولا بأول، وقد تم التواصل هاتفيًا بين ممثلي القنصلية المصرية مع طاقم السفينة للاطمئنان عليهم. وتستمر وزارة الخارجية والهجرة في متابعة موقف السفينة وطاقمها من الناحية القانونية مع الإماراتية في إطار القوانين المرعية، وحفاظا على حقوق وسلامة أفراد الطاقم.

إجراءات سريعة للمساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة طاقم السفينة

وتعرب وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تقديرها العميق لدولة الإمارات لما اتخذته من إجراءات سريعة للمساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة طاقم السفينة.

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