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خارج الحدود

بوتين: الجيش الروسي يعمل على إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إنه اتخذ قرارا بشأن إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا،  مؤكدا أن الجيش الروسي يعمل في الوقت الراهن على تنفيذها.

 بيسكوف: روسيا تلقت من أوكرانيا قائمة بالأسرى الممكن تبادلهم ألف مقابل ألف


وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إن روسيا تلقت من أوكرانيا قائمة مقابلة لتبادل الأسرى بصيغة ألف مقابل ألف.

وخلال الأيام القليلة الماضية عقدت أوكرانيا وروسيا مفاوضات مباشرة في إسطنبول بتركيا لمناقشة مقترح الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات سلام.

وخلال هذا اللقاء اتفق الوفدين الروسي والأوكراني على إجراء صفقة لتبادل الأسرى ألف مقابل ألف.

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روسيا أوكرانيا الجيش الروسي الكرملين

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