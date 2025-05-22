حريق هائل يلتهم سيارة نقل محملة بالزيت في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق نشب في سيارة نقل محملة بزيت طعام بمركز بلبيس محافظة الشرقية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق يلتهم سيارة نقل محملة بالزيت في بلبيس

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة نقل محملة بزيت طعام أسفل كوبري غيتة بمركز بلبيس.

وبانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران تماما دون وقوع خسائر بشرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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ويقول وكيل الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق اللواء أيمن سيد الأهل، إن تكرار نشوب الحرائق يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية المصاحبة لفصل الصيف، محذرا من أي نشاط بشرى من شأنه زيادة احتمالات اندلاع الحرائق، وضرورة الإبلاغ عن الحرائق فى الوقت المناسب حتى وإن كانت هذه الحرائق صغيرة وسرعة التصرف السليم فاحيانا التصرفات الخاطئة تتسبب فى زيادة الحريق.

وكشف اللواء أيمن سيد الأهل، أن الحرائق لا تتم بشكل عشوائى لأنها تحتاج إلى عناصر الحريق الممثلة فى المادة المشتعلة والأكسجين الموجود فى الهواء والحرارة، ولابد من التركيز على ضرورة إبعاد المصدر الحرارى عن الأكسجين وتكون لدى المواطن ثقافة تجنب الحرائق خصوصا فى الصيف، فكلما زادت درجات الحرارة زاد معها احتمالات نشوب الحرائق، كما أن رداءة التوصيلات العشوائية والمشتركات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المنتشرة فى المنازل سبب رئيسى فى اندلاع النيران بسبب تعرضها للتلف وعدم تحملها التيار الكهربائى.

وذكر الخبير الأمني، أن أسباب نشوب الحرائق بسبب الماس الكهربائى ترجع إلى خلل في التوصيلات الكهربائية أو وجود عبث في اللوحة الرئيسية للكهرباء.

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وأضاف سيد الأهل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، اذا كانت الشبكة غير مجهزة تماما أو مؤمنة بوسائل قطع سريعة ففي هذه الحالة يمكن أن يأخذ عدة ثوانٍ لكي تشتعل، ويجب فصل اللوحة الرئيسية، لكنه أيضا يكون خلف أثرًا وهو أن المادة العازلة للسلوك تكون قد ساحت نتيجة للحريق، والمعروف عنها انها من نوع البلاستيكات المقاومة للحريق، وإذا حدث وإن سقطت على سجادة مثلًا أو على ستارة ينتقل منها لأماكن أخرى ويبدأ الحريق في الاتساع والضخامة.

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