خبير حماية مدنية يكشف أسباب نشوب النيران خاصة في الصيف: قنابل موقوتة بجوارنا احذروها.. والوصايا العشر للحد من الحرائق (صور)

حريق داخل جراج سيارات نقل المواد البترولية أسفل كوبرى قها، حريق فى عقار سينما ماجدة بدار السلام، حريق فى 20 فدان مزارع بطريق إسكندرية الصحراوى وحريق مركب السرايا فى الزمالك أبرز الحرائق خلال الساعات الاخيرة وسط تساؤلات البعض عن أسباب اندلاع الحرائق وكثرة البلاغات على غرف عمليات الحماية المدنية وإرتفاع معدلات الحرائق العديد من التساؤلات طرحتها فيتو على المتخصصين.

حريق جراج سيارات نقل المواد البترولية

ويقول وكيل الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق اللواء أيمن سيد الأهل، إن تكرار نشوب الحرائق يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية المصاحبة لفصل الصيف، محذرا من أى نشاط بشرى من شأنه زيادة احتمالات اندلاع الحرائق، وضرورة الإبلاغ عن الحرائق فى الوقت المناسب حتى وإن كانت هذه الحرائق صغيرة وسرعة التصرف السليم فاحيانا التصرفات الخاطئة تتسبب فى زيادة الحريق.

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حريق مركب السرايا

وكشف اللواء أيمن سيد الأهل، أن الحرائق لا تتم بشكل عشوائى لأنها تحتاج إلى عناصر الحريق الممثلة فى المادة المشتعلة والأكسجين الموجود فى الهواء والحرارة، ولابد من التركيز على ضرورة إبعاد المصدر الحرارى عن الأكسجين وتكون لدى المواطن ثقافة تجنب الحرائق خصوصا فى الصيف، فكلما زادت درجات الحرارة زاد معها احتمالات نشوب الحرائق، كما أن رداءة التوصيلات العشوائية والمشتركات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المنتشرة فى المنازل سبب رئيسى فى اندلاع النيران بسبب تعرضها للتلف وعدم تحملها التيار الكهربائى.



وكيل الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق اللواء أيمن سيد الأهل

وذكر الخبير الأمني، أن أسباب نشوب الحرائق بسبب الماس الكهربائى ترجع إلى خلل في التوصيلات الكهربائية أو وجود عبث في اللوحة الرئيسية للكهرباء.

حريق منزل

خبير الحماية المدنية: ارتفاع درجات الحرارة أحد أسباب الحرائق

وأضاف سيد الأهل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، اذا كانت الشبكة غير مجهزة تماما أو مؤمنة بوسائل قطع سريعة ففي هذه الحالة يمكن أن يأخذ عدة ثوانٍ لكي تشتعل، ويجب فصل اللوحة الرئيسية، لكنه أيضا يكون خلف أثرًا وهو أن المادة العازلة للسلوك تكون قد ساحت نتيجة للحريق، والمعروف عنها انها من نوع البلاستيكات المقاومة للحريق، وإذا حدث وإن سقطت على سجادة مثلًا أو على ستارة ينتقل منها لأماكن أخرى ويبدأ الحريق في الاتساع والضخامة.

وتابع: أما بالنسبة للوسائل المقاومة لتجنب حوادث حرائق الماس الكهربائي دائما ما ننصح بالصيانة الدورية، واستخدام أفضل الخامات بالنسبة للأسلاك والقواطع سواء من البرايز أو الفيش وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية.

قوات الحماية المدنية

ونصح وكيل الحماية المدنية السابق، بعدم شراء اللوازم الكهربائية إلا الموجود على العلبة من الخارج علامة الاعتماد ومطابقة مواصفات وأن تكون صالحة للاستخدام.



وشدد وكيل الحماية المدنية السابق، علي التدريب علي وسائل الحماية من اجل الحد من حدوث حرائق ضخمة، لأنه في البداية يكون حريق بسيط وان لم نقاومه في البداية يكون حريق ضخم.

أسباب نشوب الحرائق

وحذر سيد الأهل من عبث الأطفال لأنه يعد أحد نشوب الحرائق من خلال عبثهم بالولاعات والكبريت والألعاب النارية وكثيرا ما أدت هذه الحرائق إلى تلف وحرق معظم محتويات المنازل.

حريق مركب نيلى

وتابع أن أى حريق يمكن السيطرة عليه فى البداية شريطة عدم الذعر والخوف، فالذعر فى الحريق يجعل الثانية دقائق لا تمر وكشف الخبير الامنى هناك أيضا العديد من الأخطاء التى يقع فيها عدد من المواطنين وتكون سببا فى الحرائق، أهمها سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال سواء فى المنازل أو المصانع أو المخازن خصوصا التى يتم إنشاؤها أسفل العقارات المنزلية والتى تخزن مواد «البنزين والكحول، التنر»، مؤكدا أن العبء على الأجهزة الأمنية والمحليات كبير، لأنها تبذل مجهودا فى ظل غياب الوعى غير الكافى بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى الحماية المدنية تعد الجانب الإنسانى لوزارة الداخلية.

أسباب حرائق المراكب النيلية

تحدث الأهل أيضا عن اشتغال حرائق بالمراكب النيلية باستمرار فى الفترة الأخيرة، مرجعا السبب لأنها تحتوى على وقود لماكينات ديزل ما يتسبب فى اندلاع حرائق كبيرة، مشيرا إلى الدولة وضعت كودًا لتلك المراكب يجب الالتزام به كما أن المطبخ يحتوى على عوامل تساعد على اشتعال النيران خصوصا مع تراكم الدهون وارتفاع درجات الحرارة تؤدى إلى اندلاع النار، فيجب التأكد من وجود معدات السلامة والأمن والإطفاء بالمركب.

وسائل الحماية المدنية فى إخماد الحرائق

وقال مصدر أمنى مسئول، وتعتمد الحماية المدنية فى مواجهة الحرائق على استخدام البودرة الكيماوية الجافة، والمواد الرغوية، وتختلف الوسيلة وفقا لنوع الحريق، كما أنه تم الاستعانة بسلالم هيدروليكية تصل إلى ارتفاع 55 مترًا بحيث يكون الوصول إلى الأدوار العليا فى أسرع وقت ممكن، كما تم إدخال نظام الإنذار المبكر الإلكترونى مرتبطا بالمنشآت المهمة حتى يتحرك الفريق بشكل سريع بالإضافة إلى حملات الفحص والتفتيش على المنشآت للتأكد من توافر وسائل السلامة والأمان وتوافر أجهزة الإطفاء.

رفع مستوى وعى طلاب المدارس للحد من الحرائق

رفع مستوى وعى طلاب المدارس للحد من الحرائق

كما تحرص وزارة الداخلية على تنظيم زيارات لطلاب المدارس لمقار الحماية المدنية وعقد لقاءات مع الضباط للتعريف بدور رجال الشرطة بصفة عامة ورجال الحماية المدنية بصفة خاصة فى تلقى البلاغات وطبيعة عمل قوات الحماية المدنية سواء داخل المدرسة أو المنزل أو المجتمع ككل.

واستعراض أوجه تطوير الآليات الأمنية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق أكبر قدر من السلامة والأمان للمواطنين بما يواكب متطلبات العصر، وأن الهدف الأساسى لقطاع الحماية المدنية يتمثل فى الحد من حوادث الحرائق وغيرها والمحافظة علي أرواح المواطنين.

توعية طلاب المدارس لمواجهة الحرائق

بالإضافة إلى عمل بيانات عملية لكيفية الإطفاء باستخدام طفاية البودرة وخراطيم المياة وكيفية التعامل مع الحرائق وتجنب مخاطرها وتوعية الطلاب بكافة المخاطر المحتملة التى ممكن أن يتعرضوا لها عند حدوث أى من الكوارث ( حريق – انهيار منشأة ).

حريق منزل

أسباب نشوب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

حريق شقة

إجراءات وقائية من الحرائق

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.