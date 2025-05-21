الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مقلب قمامة بالشرقية (فيديو وصور)

شب حريق هائل في مقلب قمامة ومخلفات بالحي الثاني عشر خلف مبنى المرور الجديد بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة تماما على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

حريق يلتهم مقلب قمامة بالعاشر من رمضان

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق هائل داخل مقلب قمامة ومخلفات خلف مبنى المرور الجديد بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وانتشار الأدخنة بمنطقة الحريق.

حريق يلتهم مقلب قمامة بالعاشرمن رمضان،فيتو

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق فى مقلب تجمع قمامة ومخلفات دون وقوع خسائر بشرية وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق يلتهم مقلب قمامة بالعاشرمن رمضان،فيتو

الحماية المدنية تكشف مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق يلتهم مقلب قمامة بالعاشرمن رمضان،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

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