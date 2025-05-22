أسباب آلام الكعب وطرق العلاج والوقاية منها

أسباب آلام الكعب، آلام الكعب من الآلام المزعجة التى يصاب بها الرجال والنساء وللاسف قد تعوق الحركة فى بعض الأحيان.

وأسباب آلام الكعب، عديدة ويحرص المرضى على معرفة السبب وعلاجه مع طبيب مختص حتى لا تحدث أي مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي: إن آلام الكعب من المشكلات الشائعة التي تؤثر على جودة الحياة اليومية لكثير من الناس، إذ قد تعيق القدرة على المشي أو ممارسة الأنشطة الاعتيادية، وتختلف شدة الألم من شخص لآخر، وقد تكون ناتجة عن عدة أسباب، منها ما هو بسيط كالإجهاد، ومنها ما يتطلب تدخل طبي كالتهاب اللفافة الأخمصية أو شوكة الكعب العظمية.

أسباب آلام الكعب

وأضاف البدوي، أن من أسباب آلام الكعب:

التهاب اللفافة الأخمصية، وهو السبب الأكثر شيوعا، يحدث نتيجة التهاب النسيج الرابط بين عظمة الكعب وأصابع القدم، ويسبب هذا الالتهاب ألم حاد خاصة عند الاستيقاظ من النوم أو بعد الجلوس لفترة طويلة.

شوكة الكعب العظمية، وهي نتوء عظمي يتكون على عظم الكعب بسبب الضغط المستمر أو تمزقات متكررة في اللفافة الأخمصية، غالبا ما تكون مصحوبة بالتهاب اللفافة الأخمصية.

التهاب وتر أخيل وهو ما يعرف بوتر أكيلس، ويحدث نتيجة الاستخدام المفرط أو التمرينات القوية، وخاصة لدى الرياضيين، ويؤثر على الجزء الخلفي من الكعب.

التهاب الجراب، والجراب هو كيس مليء بالسوائل يخفف الاحتكاك بين الأنسجة، والالتهاب فيه قد يسبب ألم في مؤخرة الكعب.

كسر الإجهاد، ويحدث عند الرياضيين نتيجة الضغط المتكرر، ويعد من الأسباب الخطيرة التي تستدعي الراحة والعلاج السريع.

الأحذية غير المناسبة، ارتداء أحذية ذات دعم ضعيف أو كعب مرتفع جدا قد يسبب ضغط على الكعب ويؤدي إلى آلام مزمنة.

أسباب آلام الكعب

مضاعفات إهمال آلام الكعب

وتابع، أنه يجب الاهتمام بعلاج أسباب آلام الكعب حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة، منها:-

تفاقم الالتهاب وتحوله إلى مزمن.

صعوبة في المشي أو الوقوف لفترات طويلة.

الإصابة بتشوهات في المشي أو العمود الفقري نتيجة التعويض عن الألم.

تأثر الأداء اليومي والعمل والأنشطة الرياضية.

الحاجة إلى تدخل جراحي في الحالات المتقدمة.

طرق علاج آلام الكعب

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن من أفضل طرق علاج آلام الكعب:

الراحة وتجنب الوقوف الطويل.

وضع كمادات باردة لتخفيف الالتهاب.

تمارين التمدد للقدم والعضلات الخلفية للساق.

استخدام وسائد داعمة للكعب داخل الحذاء.

الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين.

العلاج الفيزيائي لتقوية العضلات المحيطة بالكعب.

حقن الكورتيزون في الحالات الشديدة لتخفيف الالتهاب.

العلاج بالموجات التصادمية لتحفيز الشفاء في اللفافة الأخمصية.

الجراحة كحل أخير لإزالة الشوكة العظمية أو إصلاح الأنسجة المتضررة.

الوقاية من آلام الكعب

وأضاف أخصائي العلاج الطبيعي، أنه للوقاية من الإصابة بآلام الكعب، يحب إتباع بعض النصائح، منها:

اختيار أحذية مريحة ومناسبة تحتوي على وسادة للكعب.

القيام بتمارين إحماء وتمدد قبل الرياضة.

تجنب المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة.

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على القدمين.

الاهتمام بعلاج أي مشكلات في القدم مبكرًا وعدم إهمال الألم.

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