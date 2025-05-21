الصحة العالمية تكشف عن التطعيمات الإجبارية قبل السفر لأداء الحج

أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة حصول الحجاج على اللقاحات المطلوبة والموصى بها قبل دخول المملكة العربية السعودية.

تطعيمات إجبارية قبل السفر لأداء الحج

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التطعيمات تشمل:

١-التهاب السحايا بالمكورات السحائية للمسافرين الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر

٢- شلل الأطفال - للمسافرين من بلدان بها حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال جرعة واحدة على الأقل

٤- الحمى الصفراء - للمسافرين من البلدان المعرضة لخطر انتقال العدوى عُمر 9 أشهر فأكثر

كما أوصت بتناول تطعيم كورونا والإنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال للمسافرين من البلدان التي يظهر فيروس شلل الأطفال في العينات البيئية فيها.

شهادة التطعيمات

وأوضحت أنه يجب التأكد من أن شهادة اللقاح صادرة من وزارة الصحة في كل دولة مذكور فيها اسم كل لقاح ونوعه وتاريخه تفي بمتطلبات وزارة الصحة السعودية.

وأوصت باتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة للوقاية من المرض.

من جانبها نصحت وزارة الصحة بالحرص على اصطحاب كمية كافية من الجرعات العلاجية لأدوية الأمراض المزمنة المناسبة لفترة الحج.

أصحاب الأمراض المزمنة

وأوصت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة اصطحاب تقرير طبي يوضح تفاصيل الحالة والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بحالتهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ93 حاجًّا مصريًّا، بالأراضي المقدسة، وذلك من خلال 3 عيادات طبية، تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عيادات البعثة الطبية في المدينة المنورة، أحالت حالتين للمستشفى، بالتنسيق مع السلطات السعودية، بينهم حالة تعاني من كسر في الحوض وتحتاج إلى إجراء تدخل جراحي.

وتابع «عبد الغفار» أن البعثة نظمت ندوات تثقيفية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، والحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء توافد الحجاج المصريين على المدينة المنورة.

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