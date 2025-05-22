وصول 717 ألف حاج من مختلف دول العالم إلى السعودية حتى الآن

موسم الحج، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن إجمالي عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى تاريخ 23 ذو القعدة بلغ 717.044 حاجًا، عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بنسبة دخول بلغت 49% من إجمالي التأشيرات الممنوحة.

جهود المملكة في استقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات وصولهم

وأوضحت الوزارة أن عدد القادمين جوًا بلغ 691.429 حاجًا، فيما وصل عبر المنافذ البرية 22.794 حاجًا، وسجل عدد القادمين بحرًا 2821 حاجًا.

ويأتي هذا ضمن جهود المملكة في استقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات وصولهم بكل سلاسة عبر منظومة متكاملة من الخدمات.

ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (10) وافدين و(10) مواطنين

ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (10) وافدين و(10) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (48) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

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