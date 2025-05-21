الأربعاء 21 مايو 2025
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بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 مكرر (م)، الصادر في 14 مايو 2025، قرارا جديدا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ 5 طرق لربط معابر بنطاق محافظتي الإسماعيلية والسويس. 

ونص قرار رئيس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ (5) طرق لربط معابر (أبو سلطان - (21) قرية أبو عارف- (22) قرية الجوهرى- (24) قرية المشروع-  (26) قرية عامر) بنطاق محافظتى الإسماعيلية والسويس، من أعمال المنفعة العامة.


ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف.

ونشرت الجريدة أسماء الملاك الظاهرين لنزع الملكية، لتنفيذ 5 طرق ومعابر بنطاق محافظتي الإسماعيلية والسويس.


 

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قرار جديد لرئيس الوزراء الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي الاستيلاء على الأراضي والعقارات مشروع تنفيذ عدد 5 طرق لربط معابر أعمال المنفعة العامة

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