رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 (مكرر)، الصادر في 11 مايو 2025، 6 قرارت جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطينيين وسعودي لانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة، واعتبار اعتبار مشروع إنشاء (المخازن الطبية اللوجستية المجمعة للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية) من المشروعات القومية، وغيرها.

إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطينيين وسعودي

وجاءت تلك القرارات كالتالي:



-قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عماد محمد سليمان قشطة، من مواليد فلسطين عام 1981، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

- قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن خالد حمدان عبد القادر قشطة، من مواليد فلسطين عام 1974، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

- قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عماد الدين العبد محمود سعادة، من مواليد السعودية عام 1977، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

قرارات رئيس الوزراء الجديدة

- قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء (المخازن الطبية اللوجستية المجمعة للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية) والمسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المش ار إليه، وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن ذلك المشروع وتصدر التراخيص اللازمة له.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1640 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، بإنشاء الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1660 لسنة 2025، ويضاف إلى كليات ومعاهد ومراكز التميز العلمية بالجامعة المصرية اليابانية الكليات الموضحة كالتالي:

-كلية العلوم الأساسية والتطبيقية.

-كلية الصيدلة (فارم دى D PHARM)

-كلية الفن والتصميم.

-كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.





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