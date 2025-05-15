رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم، تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20، الصادر في 15 مايو 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض والعقارات.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:



- قرار رئيس الوزراء رقم 1167 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار، الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة- مدينة ببا- محافظة بنى سويف، بمساحة مقدارها 891.57 متر مربع بعد الارتداد، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار.

- قرار رئيس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785 متر مربع، الكائنة بطريق النصر- الأوتوستراد، واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض.

- قرار رئيس الوزراء رقم 1169 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة دناصور الابتدائية القديمة (1)، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) زمام دناصور- مركز الشهداء- محافظة المنوفية، بمساحة 942.31 متر مربع بعد الارتداد، من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رئيس الوزراء رقم 1170 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كعبيش الابتدائية المشتركة، الكائن بحوض الدالى رقم (11) ناحية منشأة البكارى- مركز الجيزة- محافظة الجيزة، بمساحة مقدارها 1048.45 متر مربع بعد التنظيم، من أعمال المنفعة العامة، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار.



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