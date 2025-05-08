رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19، الصادر في 8 مايو 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار عدد من المشروعات منفعة عامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات لتنفيذها.

-قرار رئيس الوزراء رقم 1163 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عبد اللطيف عبده حشيش الإعدادية، الكائن بحوض الرزقة وساحل خميس رقم (40) زمام مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بمساحة إجمالية مقدارها 2372.25 متر مربع، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس، والبالغة مساحتها (129 فدانًا، و6 قراريط، و13 سهمًا)، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 1165 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البنات الابتدائية،الكائن بالقطعة (32) بحوض الشيخ مزروع نمرة (16) قرية بهجورة- مركز نجع حمادى- محافظة قنا، بمساحة مقدارها (37.468متر مربع) بعد التنظيم، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1166 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسو سيف الدين الابتدائية، بالقطعة (324، و325) بحوض الصحن رقم 10 بناحية سيف الدين مركز الزرقا، بمحافظة دمياط، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.





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