تدريب السيدات على مهارات التفصيل والخياطة ضمن مبادرة "إيد على إيد" في دمياط (صور)

تتواصل في عزبة البرج فعاليات مبادرة "إيد على إيد" التي تنفذها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة دمياط، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ومروة نبيل مدير الوحدة، وذلك بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة، وبحضور منى عبد الله عضو الوحدة، حيث تأتي المبادرة ضمن جهود المحافظة لتمكين السيدات وتعزيز دورهن المجتمعي والاقتصادي.

فعاليات مبادرة "إيد على إيد" التي تنفذها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة دمياط

خياطة وتدوير.. وتمكين حقيقي للمرأة

المبادرة التي انطلقت العام الماضي تهدف إلى تدريب السيدات على مهارات التفصيل والخياطة من خلال إعادة تدوير الطرح وملابس المحجبات وتحويلها إلى ملابس صيفية عصرية، مثل البلوزات والفساتين، وقد شهد التدريب حضور المدربة فتحية الباني التي أشرفت على فرز أول دفعة من الطرح المتبرع بها وبدأت تنفيذ تصميم أولي لطقم صيفي بسيط للفتيات.

أبعاد متعددة للمبادرة: تعاون وتنمية وحفاظ على البيئة

وتعكس المبادرة رؤية شاملة تتكامل فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فهي تسعى إلى تعزيز روح التعاون والتكافل بين السيدات إلى جانب تنمية المهارات الإنتاجية وفتح آفاق دخل مستدام، كما تساهم في نشر ثقافة إعادة التدوير وتقليل النفايات من خلال استغلال الخامات المستعملة بدلًا من التخلص منها.

معرض خيري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا قبل عيد الأضحى

من المقرر تنظيم معرض خاص قبيل عيد الأضحى المبارك لعرض المنتجات النهائية التي نفذتها المشاركات ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في خطوة تهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والمشاركة المجتمعية وتعزيز دور المرأة في خدمة المجتمع.

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