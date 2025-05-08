محافظ دمياط يشهد توزيع أجهزة كهربائية على عدد من العرائس

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، فاعلية توزيع أجهزة كهربائية على عدد من العرائس، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذلك في إطار مبادرة أطلقتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية،

فاعلية توزيع أجهزة كهربائية على عدد من العرائس بدمياط

مبادرة مجتمعية لدعم الفتيات المقبلات على الزواج



المبادرة نُفذت تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبتعاون مشترك بين جمعية توعية المرأة ورعايتها، ومؤسسة الرفقاء للأعمال الخيرية، حيث تم توزيع أجهزة شملت بوتاجازات وثلاجات وغسالات.

حضور رسمي واسع ودعم متكامل للمبادرة



شارك في الفاعلية المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي، إلى جانب الأستاذ جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ دمياط: مستمرون في دعم المبادرات المجتمعية



وهنأ الدكتور الشهابي العرائس، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وموجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم ودعم هذه المبادرة. وأشاد بمجهودات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

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