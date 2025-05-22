الخميس 22 مايو 2025
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محافظات

متابعة موقف المشروعات في إطار "حياة كريمة"

محافظ دمياط يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ دمياط، فيتو
محافظ دمياط، فيتو

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، مع المهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية ضمن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وخاصةً بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ دمياط يجتمع مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية
محافظ دمياط يجتمع مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية

تشغيل 3 محطات ومواعيد محددة لاستكمال 7 أخرى


وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تفاصيل خطة الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب وروافع الصرف الصحي، والتي يبلغ عددها 10 محطات، تم تشغيل ثلاث منها بالفعل وهي: كفر شحاتة 1، كفر شحاتة 2، والتوفيقية، فيما يتم حاليًا العمل على استكمال المحطات المتبقية بنهاية الشهر الجاري.

توجيهات بالإسراع في التنفيذ وتوصيل الخدمات المتكاملة


وأكد محافظ دمياط ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وتسريع وتيرة الأعمال، مشددًا على توصيل خطوط المياه والصرف الصحي بالتوازي، بهدف تنفيذ مشروع متكامل يضمن تعزيز المناطق المستهدفة بالخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

خطة المرحلة الثانية من خط المياه الناقل إلى رأس البر

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط المياه الناقل الممتد من القناة الملاحية حتى مدينة رأس البر، وذلك في إطار دعم المدينة بمصدر مياه مستقر يلبي احتياجات التوسعات العمرانية المتزايدة.

وتناول اللقاء تحديد مسار الخط الجديد وآليات تنفيذه، بالتنسيق مع الأعمال الجارية لتغطية ترعة السنانية، ضمن مشروع تطوير طريق رأس البر الغربي.

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