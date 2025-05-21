الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

محافظا دمياط وقنا يتفقدان مصب نهر النيل وورش صناعة السفن برأس البر

رحلة نيليه لمحافظ
رحلة نيليه لمحافظ دمياط وقنا

في ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بمدينة رأس البر، أجرى  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من المواقع الحيوية بالمحافظة.

 

جولة من اللسان حتى القناة الملاحية بمشاركة قيادات تنفيذية

بدأت الجولة من نقطة مصب نهر النيل بمنطقة اللسان، وامتدت حتى القناة الملاحية، بمشاركة المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي، إلى جانب الدكتورة نهال المغربل، الخبيرة الاقتصادية ومستشارة برنامج "موئل الأمم".

 

 

 

محافظا دمياط وقنا يتفقدان مصب نهر النيل وورش صناعة السفن برأس البر
محافظا دمياط وقنا يتفقدان مصب نهر النيل وورش صناعة السفن برأس البر

 

 

 

 

 

زيارة ميدانية لورش بناء السفن واليخوت المصدرة لأفريقيا والخليج

وتضمنت الجولة زيارة لورش صناعة السفن واليخوت التي تشتهر بها دمياط، حيث تم الاطلاع على مراحل تصنيع سفن الصيد التي تم تصديرها لصالح أسطول الصيد في دولة الكونغو، وكذلك متابعة أعمال تصنيع اليخوت الموجهة لعدد من دول الخليج. كما تم التعرف على مهنة الصيد في دمياط التي تمثل ما يقرب من ثلثي أسطول الصيد المصري.

خطط للتوأمة وتعزيز التعاون بين دمياط وقنا

وأعرب محافظ دمياط عن سعادته بزيارة نظيره من محافظة قنا، مؤكدًا أن اللقاء تضمن مناقشات مثمرة بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظتين، في إطار توجه استراتيجي للتوأمة وتبادل الخبرات التنموية.

من جانبه، أبدى الدكتور خالد عبد الحليم إعجابه الشديد بما شاهده من إمكانيات ومقومات اقتصادية وسياحية بمحافظة دمياط، لا سيما بمدينة رأس البر، مشيرًا إلى تطلعه لتكوين شراكة تنموية مستدامة بين المحافظتين.

 

 

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الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بمحافظة دمياط برنامج الأمم المتحدة دول الخليج محافظة قنا محافظ دمياط محافظة دمياط

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