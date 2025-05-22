تعليم أسوان: التصدي لمحاولات الغش دون ارهاب الطلاب

قال محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان: إن امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية "من الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي" انطلقت اليوم الخميس، وذلك للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وتستمر الامتحانات حتى يومي ٢٦-٢٧ مايو لبعض الصفوف، وحتى الأربعاء ٢٨ مايو الجاري لباقي الصفوف الأخرى وفق الجداول المعتمدة المعلنة، بينما انطلقت أمس الأربعاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي "العام".

امتحانات صفوف النقل دون مشاكل

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، نظام "ثلاث وخمس سنوات" وشعب "الصناعى - الزراعى - التجارى - الفندقى- المزدوج" وكذلك "المهنى - الخدمات - العمال"، وقد انتهت الأسبوع الماضي، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر، ولم ترد أية مشكلات لغرفة العمليات طوال فترة الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن إجمالى عدد طلاب صفوف النقل الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني "بمدارس التعليم العام" بلغ ٢٤٠ ألف و٤٦٠ طالب وطالبة، بواقع ١٤٩ ألف و٣١٠ تلميذ وتلميذة بالصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، و٦٩ ألف و٢١٥ طالب وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى ١٨ ألف و٢٢٦ طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوى (عام)، و١٣٤٨ طالب وطالبة بمدارس التربية الخاصة، و٢٣٦١ دارس ودارسة بصفوف التعليم المجتمعى.

وأشار إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، حيث تم التشديد على المدارس بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وفرش اللجان وتجهيز قوائم بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم داخل كل لجنة، مع تجهيز الكنترولات ودعمها بكافة الأدوات والمستلزمات. وتم التنبيه على رؤساء اللجان، بضرورة أن تكون اللجان جيدة الإضاءة والتهوية.

وشدد محمود بدوى على الجميع بضرورة الإلتزام بكافة القوانين والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الالتزام بالجدية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية. بالإضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة داخل اللجان فى المواعيد المحددة سواء بالفترات الصباحية أو المسائية، مع الإلتزام بغلق أبواب المدرسة أيضًا فى المواعيد المحددة، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، كما أن موجه عام المادة واللجنة التى وضعت الامتحان ستكون متواجدة داخل الغرفة المركزية (كل حسب مادته) لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات قد ترد.

وأضاف أنه بالنسبة لتقدير الدرجات، فقد تم التأكيد على المصححين والمراجعين وراصدي درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب بمديرية التربية والتعليم بأسوان يبلغ ٤١٤ ألف و٢٩٥ طالب وطالبة.

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