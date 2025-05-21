محافظ أسوان: مهلة أسبوع للانتهاء من المستندات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مهلة أسبوع لرؤساء المراكز والمدن لسرعة الانتهاء من صرف جميع المستندات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، ويتم العرض على المحافظ شخصيًا حيث أنه في حالة وجود أي تقاعس فى تنفيذ ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة حيال المقصرين وذلك بهدف الوصول إلى نسبة 100% من الخطة قبل نهاية الشهر الجاري.

اجتماع المجلس التنفيذى

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فقد تم حصول أسوان على مبلغ 39 مليون جنيه كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالى الحالى 2024/2025 ضمن مبادرة (حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى )، كما تم الحصول على اعتماد إضافي بمبلغ 117.5 مليون جنيه.

أكد أن هذه الحوافز والاعتمادات الإضافية جاءت نتيجة لنجاح المحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بواقع 91 مشروع، والمخصص لها هذا العام إعتماد مالى بمبلغ 894.7 مليون جنيه، وتم توجيهها لاستكمال بعض المشروعات فى قطاعات العمل المختلفة.

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