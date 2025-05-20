توريد 345 ألف طن قمح لشون وصوامع أسوان منذ بدء موسم الحصاد

تواصل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية التموين لتكثيف الجهود من أجل توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة، والتى وصلت إلى 345 ألف و678 طن بنسبة 70.7%.

أضاف ان توجد متابعات يومية ومستمرة للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتجاوز المستهدف على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم المرور اليومى على المزارعين لمتابعة توريد كميات القمح إلى الصوامع والشون والبناكر داخل المحافظة والتى بلغت 127 ألف و408 طن.

أشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم مواصلة التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوريد الكميات المطلوبة من القمح حيث تم توريد 218 ألف و270 طن فى صوامع وشوف وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.

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