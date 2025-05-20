الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توريد 345 ألف طن قمح لشون وصوامع أسوان منذ بدء موسم الحصاد

توريد القمح بأسوان
توريد القمح بأسوان

تواصل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية التموين لتكثيف الجهود من أجل توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة، والتى وصلت إلى 345 ألف و678 طن بنسبة  70.7%.

أضاف ان توجد متابعات يومية ومستمرة للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتجاوز المستهدف على الوجه الأكمل.

 ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم المرور اليومى على المزارعين لمتابعة توريد كميات القمح إلى الصوامع والشون والبناكر داخل المحافظة والتى بلغت 127 ألف و408 طن.

 أشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم مواصلة التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوريد الكميات المطلوبة من القمح حيث تم توريد 218 ألف و270 طن فى صوامع وشوف وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان قمح استمرار اعمال توريد القمح تطوير صوامع القمح شون

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بإدفو(صور)

محافظ أسوان يتفقد مستشفى النيل التخصصى (صور)

محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة وإغلاق لمدة شهر للمحل المخالف لخطوط التنظيم (صور)

محافظ أسوان ينعى وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

بالملايين، رابطة الأندية تقر غرامة مالية ضخمة حال الانسحاب من الدوري

أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد واقعة طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية(صور)

بقيمة 52 مليار دولار، مدبولي يدعو لتوجيه استثمارات صينية من مخصصات إفريقيا إلى مصر

اعتبارا من 1 يوليو، تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج إلى مطار أسيوط الدولي

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجواهرجي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والاحزان

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية