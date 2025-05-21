محافظ أسوان يكرم أسرة شهيد العمل مجاهد محمد حسن (صور)

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أسرة شهيد واجب العمل مجاهد محمد حسن مدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، والذى وافته المنية أثناء أدائه لعمله فى الميدان، وتعرضه لاصطدام أحد المعدات الثقيلة به خلال مشاركته فى حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بقرية وادى عبادى بمركز إدفو ضمن حملات الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات.

الشهيد نموذج مشرف

أضاف أن هذا التكريم جاء تقديرًا للمغفور له مجاهد محمد كنموذج مشرف يحتذى به فى الإخلاص والتفانى فى العمل من خلال إهداء أسرته شهادة تقدير ودرع المحافظة ومبلغا ماليا مجزيا تقديرًا لما قدمه لوطنه وعمله.

وتجدر الإشارة إلى أنه فور علمه بواقعة وفاة المرحوم مجاهد محمد حسن، قام محافظ أسوان بتقديم واجب العزاء ونعيه، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وزملائه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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