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محافظات

وكيل التعليم بالفيوم: لا مخالفات في أول أيام امتحانات النقل

غرفة عمليات التربية
غرفة عمليات التربية والتعليم، فيتو

قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات في أول أيام امتحانات صفوف النقل.  

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن عدد تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ  356607 تلميذ، وعدد طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية المتقدمين لأداء امتحانات نهاية العام بلغ 169258 طالب، ويبلغ عدد طلاب  النقل بالمرحلة الثانوية العامة  38727 طالب.

تعليمات الامتحانات

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد شدد علي مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل بالالتزام بتعليمات الوزارة بشأن امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تعليمات مديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي 2025/2024.

 وتلخصت تعليمات الامتحانات فيما يلي: مراجعة الموقف النهائي لاستعدادات المدارس لبدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والتأكد في وقت سير الامتحان أن كل لجنة سير بها 3  نماذج للامتحانات، والالتزام بالانتهاء من التصحيح أولا بأول، وإعداد تقرير واف عن مدى جاهزية اللجان على أن يرسل إلى مكتب وكيل الوزارة بحد اقصى الأحد المقبل متضمنا الانتهاء فرش اللجان ونظافتها، وغلق الحجرات غير المستخدمة، والالتزام بسرعة إخطار غرفة عمليات المديرية بأية أحداث تقع بالمدارس أثناء سير الامتحان من شأنها التأثير سلبًا، ومراعاة المواصفات الفنية لورقة الاسئلة ويكون الامتحان من المنهج الدراسي المقرر.

تأمين مقار اللجان

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  أيضا علي الالتزام الكامل بتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة وقواعد الانضباط ووسائل الإطفاء أو الحماية من الحريق والمياه والرقابة على الدخول والخروج وحراسة المقرات وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة وعمليات طبع الأسئلة المختلفة في سرية تامة وحسب القواعد، وتكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب وزيادة أفراد النوبتجية حسب حاجة العمل وتشديد الحراسة الليلية بالتنسيق مع أقسام الشرطة والجهات الأمنية المختلفة، والالتزام بتنفيذ نشرة الموانع.

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ولفت إلى أنه سيتم إحالة كافة المخالفات المتعلقة بلجان سير الامتحانات فور حدوثها ولو بمجرد إخطار شفهي من رئيس اللجنة إلى الشئون القانونية بالإدارة للتحقيق فيها بمعرفة اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض والعرض على مدير الإدارة أو مدير المديرية بالقرار اللازم والمناسب فوران وتحت مسئولية مدير عام الإدارة التعليمية.

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