الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتفقد موقف سيارات رأس البر لضبط منظومة النقل

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

 شدد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على ضرورة رفع كافة المخلفات والتراكمات بطريق ترعة البلامون في منطقة السنانية، مكلفًا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعة تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الحضاري للمناطق الحيوية ومداخل المدينة. جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها المحافظ اليوم، ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

خطة لتطوير الطريق وتحسين المظهر الحضاري للسنانية

 وأكد المحافظ، خلال الجولة، أهمية تطوير هذا الطريق الحيوي باعتباره أحد المداخل الرئيسية المؤدية إلى مدينة دمياط، مشيرًا إلى ضرورة إعداد تصور متكامل لرفع كفاءة الطريق، يشمل توسعة بعض الأجزاء، وتجميل الأرصفة، وتكثيف أعمال التشجير والإنارة، بما يحقق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق.

 

جولة ميدانية  لمحافظ دمياط لموقف رأس البر 
جولة ميدانية  لمحافظ دمياط لموقف رأس البر 

حصر المباني المهجورة والمنشآت الخطرة بالمنطقة

 كما وجه "الشهابي" بحصر جميع المنشآت غير المستغلة والمباني التي تمثل خطورة داهمة في المنطقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، سواء بالإزالة أو إعادة التوظيف ضمن خطة تنموية تحقق الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة، مع التأكيد على إزالة أي تعديات أو مخالفات تشوه المشهد العام.

محافظ دمياط يتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وخط السير

 وفي سياق متصل، تفقد محافظ دمياط موقف سيارات الأجرة بخط "دمياط – رأس البر"، لمتابعة انتظام حركة النقل والتأكد من التزام السائقين بوضع الملصقات الرسمية التي توضح التعريفة وخط السير، بما يضمن حقوق الركاب ويمنع التلاعب في الأجرة.

وأبدى المحافظ ملاحظاته بشأن ضرورة تعزيز الرقابة بالموقف، وتشديد المتابعة اليومية لضبط الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قطاع النقل الداخلي من أبرز أولويات المرحلة المقبلة، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للناس.

وأكد "الشهابي" أن جولاته الميدانية مستمرة بمختلف المناطق، لمتابعة المشروعات الجارية، ورصد أية معوقات ميدانيًا لاتخاذ قرارات فورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مختلف ربوع المحافظة.

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الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحسين المظهر الحضاري جولة ميدانية موسعة رفع كفاءة الطريق متابعة المشروعات موقف سيارات منظومة النقل الدكتور أيمن الشهابي

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