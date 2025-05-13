الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط

حملات متتالية لإعادة الانضباط ورفع المخالفات بشوارع رأس البر

حملات مكثفة لاستعادة
حملات مكثفة لاستعادة المظهر الحضاري لمدينة رأس البر

واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وائل الشربيني حملاتها المكثفة لاستعادة المظهر الحضاري للمدينة وتهيئة البيئة المناسبة للمواطنين والزائرين، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وضمن جهود الدولة لتحقيق الانضباط وإزالة التعديات بالشوارع، 

غلق وتشميع 37 جراجًا مخالفًا للاشتراطات القانونية


استهدفت الحملة عددًا من المناطق الحيوية داخل المدينة، وأسفرت عن غلق وتشميع 37 جراجًا مخالفًا، وذلك ضمن خطة لضبط استخدامات الشوارع والمباني والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية المحددة، بما يسهم في تقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية.

إزالة 22 سورًا مخالفًا لتسهيل حركة المرور وفتح الشوارع للمارة


كما قامت الفرق التنفيذية بإزالة 22 حالة تعدٍ على حرم الطريق، تمثلت في إقامة أسوار حدائق مخالفة تعيق حركة المواطنين وتشوه المنظر العام، حيث تم فتح الشوارع والممرات أمام المارة تحقيقًا للانسيابية والتيسير على الأهالي.

 

حملات مكثفة لاستعادة المظهر الحضاري لمدينة رأس البر 
حملات مكثفة لاستعادة المظهر الحضاري لمدينة رأس البر 

 

 

ضبط دراجات بخارية و"بيتش باجي" غير مرخصة تشكل خطرًا على المواطنين


وشملت الحملة أيضًا ضبط عدد من الدراجات البخارية والمركبات الصغيرة المعروفة بـ"البيتش باجي"، والتي كانت تسير دون ترخيص بالمخالفة للقوانين، ما كان يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة في المناطق السكنية والسياحية.

رفع الإشغالات العشوائية وإعادة الانضباط للمناطق الحيوية


ولم تغفل الحملة عن رفع الإشغالات التي استحوذت على الأرصفة والمساحات العامة بشكل غير قانوني، سواء من قبل بعض المحال التجارية أو الباعة الجائلين، مما يعيق حركة المشاة ويسيء للمظهر الحضاري للمدينة.

اللواء الشربيني: لا تهاون مع المخالفات.. وحملات يومية لحماية المظهر الحضاري


وأكد اللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، أن هذه الحملات يتم تنفيذها بشكل دوري، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس النظام العام أو تؤثر على حياة المواطنين، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الوجه السياحي والجمالي للمدينة، خاصة مع قرب موسم الصيف وتوافد الزوار.

وأشار إلى أهمية وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، من أجل مدينة أكثر نظافة وتنظيمًا تستحقها رأس البر، بما يليق بتاريخها ومكانتها كمقصد سياحي بارز في محافظة دمياط.

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