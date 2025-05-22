صراع المربع الذهبي في الدوري.. منافسة شرسة بين هذه الأندية على تذكرة الكونفدرالية.. لقاء مصيري بين المصري والبنك.. وسيراميكا يراقب

يشهد المركز الرابع بترتيب الدوري المصري الممتاز صراعا شرسا بين أربعة فرق، هي: البنك الأهلي والمصري وسيراميكا وفاركو.



الأهلي وبيراميدز يتأهلان رسميا لدوري أبطال أفريقيا



وتحدد بشكل رسمي الفريقان المشاركان من الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وهما الأهلي وبيراميدز.

وضمن الأهلي صاحب الصدارة برصيد 55 نقطة وبيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 رسميا قبل ثلاث جولات من خط النهاية للتصفية النهائية للدوري، على أن تحدد المباريات المتبقية من صاحب الصدارة والوصيف.

الزمالك حجز مكانه بالكونفدرالية



فيما تأكدت مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية بشكل رسمي وللمرة الثالثة تواليا في ظل تأهله لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الذي ضمن المشاركة بدوري الأبطال.

وتتبقي التذكرة الثانية للمشاركة بالبطولة الكونفدرالية، والتي تشهد صراعا قويا بين الرباعي البنك الاهلي والمصري وسيراميكا وفاركو.

فرص البنك الأهلي في التأهل بالكونفدرالية



يعد فريق البنك الأهلي الأقرب إلى حجز التذكرة الرابعة بالمربع الذهبي بالدوري لاسيما أنه يحتل الترتيب الرابع برصيد 37 نقطة ويتأهل حال استمرار الترتيب على الشكل الحالي.

ويتبقى لفريق البنك الأهلي مباراتي المصري يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً، وبتروجيت يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 8 مساءً.

فوز البنك الأهلي بمباراته القادمة أمام المصري تقربه بنسبة كبيرة من حجز تذكرة التأهل بل وحصدها حال تفوقه على سيراميكا بفارق الأهداف حال فوز الأخير بمباراتيه المتبقيتين بالدوري.

أما في حال إخفاق الفرق الأخرى في مباراة على الأقل بالخسارة أو التعادل فيحتاج البنك الأهلي إلى الفوز في مباراة واحدة من مباراتيه المتبقيتين.

خسارة مباراة وفوز أحد الفرق الثلاث الأخرى تهدد ترتيب البنك الأهلي بالدوري وضياع فرصته في المربع الذهبي.

فرص المصري في التأهل للكونفدرالية

فريق المصري أمامه مباراتين أمام البنك الأهلي يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً، وحرس الحدود يوم السبت 31 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً.

الفوز في المباراتين يعني ارتفاع رصيده إلى 42 نقطة وخطف المركز الرابع وتذكرة التأهل للكونفدرالية لأنه سيعرقل البنك الأهلي في حال الفوز عليه بالجولة القادمة والتي تمثل ست نقاط لاسيما أن فارق النقاط بينهما نقطة واحدة.

الفوز بالمباراة القادمة يضمن للمصري التأهل للكونفدرالية حيث سيصبح رصيده 39 نقطة في حال خسارة البنك وسيراميكا المباراة المتبقية لهما.

خسارة المصري مباراته أمام البنك القادمة تبعده عن المنافسة بل والخروج منها.

المصري

فرص سيراميكا في التأهل بالكونفدرالية

يتبقى لفريق سيراميكا مباراتين هما حرس الحدود يوم السبت 25 مايو على ستاد هيئة قناة السويس الساعة 8 مساءً وبيراميدز يوم الأربعاء 28 على ستاد هيئة قناة السويس الساعة 8 مساء.

يحتاج سيراميكا إلى الفوز بمباراتيه المتبقيتين لخطف المركز الرابع والتأهل، حيث سيصل رصيده إلى 40 نقطة لكن شرط سقوط البنك والمصري بالتعادل أو الخسارة.

أما فاركو فتعد فرصته الأضعف، حيث يحتاج الفوز بلقائيه أمام الأهلي يوم الأربعاء 28 على ستاد القاهرة الساعة 8 مساء والزمالك يوم السبت 31 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً مع خسارة الثلاثي البنك والمصري وسيراميكا مبارياتهم المتبقية.

وهي فرصة صعبة للغاية في ظل صعوبة مباراتيه المتبقيتين أمام الأهلي والزمالك.

سيراميكا

ترتيب مجموعة تحديد البطل في الدوري المصري

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

طارق مصطفي

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري

مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري..8 مساء

بتروجيت ضد الزمالك..8 مساء

سيراميكا ضد حرس الحدود..8 مساء

الأربعاء 28 مايو

الأهلي ضد فاركو..8 مساء

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى ضد الجونة..8 مساء

انبى ضد زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة..8 مساء

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