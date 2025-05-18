تعادل سلبي بين فاركو وحرس الحدود في الدوري المصري

الدوري المصري، انتهت مباراة فاركو أمام حرس الحدود، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة بمجموعة التتويج من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد محاولات هجومية من قبل الفريقين، سعيا لخطف هدف التقدم، والسيطرة على مجريات المباراة، ولكن الرقابة اللصيقة والتنظيم الدفاعي، أفشل كل المحاولات لهز شباك الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

لم يختلف الشوط الثاني كثيرا عن سابقه، مع أفضلية نسبية وهجمات أكثر لصالح فريق فاركو، الذي كان أكثر رغبة في تحقيق الفوز، ولكن هجماته لم يكتب لها النجاح.

تشكيل فاركو أمام حرس الحدود

يدخل فريق فاركو مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل يضم كل من:

محمد سعيد شيكا - جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - بابكار نداي - أحمد البحراوي - عمر رضا - محمد فخري - عمرو ناصر - محمود عماد - أحمد شريف.

تشكيل حرس الحدود أمام فاركو

كما يدخل فريق حرس الحدود مباراته أمام فاركو بتشكيل مكون من:

أيمن رجب - كريم يحيى - إسلام بو سليمة - أحمد عماد - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - فوز الحناوي - محمد مصطفى - محمود العربي أوكا - حازم محمد - محمود ممدوح.

فريق حرس الحدود، فيتو

موعد مباراة فاركو ضد حرس الحدود

يخوض فريق فاركو في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، نظيره حرس الحدود في إطار مباريات الجولة السابعة في المرحلة الثانية بمجموعة التتويج بالدوري المصري “دوري نايل”.

مباراة فاركو وحرس الحدود والتي تقام على أرض استاد المكس يتوقع أن تكون حافلة بالقوة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

فاركو ضد حرس الحدود

فاركو في آخر ظهور له تعادل مع المصري البورسعيدي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

ترتيب فاركو وحرس الحدود

ويتواجد فاركو حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري برصيد 31 نقطة من جانبه يقبع حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

حرس الحدود في آخر لقاء له تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مجموعة التتويج بالدوري المصري.

حرس الحدود يستهدف تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الابتعاد عن قاع جدول ترتيب مجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.

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